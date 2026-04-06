Potwierdziło się najgorsze. Wisła traci najlepszego snajpera ligi. "Na pewno"

W 27. kolejce I ligi krakowianie podejmowali terminującego w strefie spadkowej Górnika Łęczna. Goście dwukrotnie wychodzili na prowadzenie, ale ostatecznie komplet punktów padł łupem "Białej Gwiazdy". Spotkanie zakończyło się rezultatem 3:2.

Wisła nie wyszła jednak z tej konfrontacji bez strat. W 90. minucie boisko z grymasem bólu na twarzy opuścił Angel Rodado. Lider klasyfikacji strzelców nie był w stanie kontynuować gry po odniesionym urazie.

Angel Rodado kontuzjowany. Wisła musi poszukać godnego zastępcy przynajmniej na jeden mecz

"Hiszpan pojechał do szpitala. Na razie nie wiadomo, na ile poważny jest to uraz, ale w najbliższym meczu w Bytomiu na pewno nie zagra" - poinformował na platformie X dziennikarz Polska Press, Bartosz Karcz.

U 29-letniego napastnika zdiagnozowano wybity bark. W zależności od rozległości uszkodzeń może to oznaczać przymusową absencję od kilkunastu dni do nawet kilku miesięcy. Jak będzie w tym przypadku? Na to pytanie nie znamy jeszcze odpowiedzi.

Wisłę czekają teraz dwa wyjazdy na Górny Śląsk. W najbliższą niedzielę krakowianie zmierzą się z Polonią Bytom, tydzień później - z Ruchem Chorzów. Jesienią na swoim terenie pokonali oba zespoły, nie tracąc gola.

Rodado wpisał się na listę strzelców tylko w konfrontacji z "Niebieskimi", przyczyniając się do wygranej 3:0. W najbliższej kolejce bramkowego dorobku nie poprawi. W tej chwili ma na koncie 21 trafień, co daje mu pozycję lidera klasyfikacji strzelców.

Hiszpański snajper zmierza po trzecie z rzędu snajperskie berło na bezpośrednim zapleczu Ekstraklasy. Przed dwoma laty strzelił 22 gole, przed rokiem - 23. Teraz jest na dobrej drodze do poprawienia tych wyników. Ale tylko teoretycznie.

Do końca sezonu pozostało siedem kolejek. Nie wiadomo, ile z nich odbędzie się z udziałem Rodado. Przewaga liderującej Wisły nad resztą stawki wydaje się jednak bezpieczna - to już dziewięć punktów nad drugim w tabeli Śląskiem Wrocław i 11 nad kolejnym w stawce Chrobrym Głogów.

Najskuteczniejszy egzekutor ekipy spod Wawelu broni jej barw od lata 2022 roku. Do tej pory zaliczył w sumie 136 spotkań, zdobył 88 bramek i dołożył do tego 18 asyst.

Angel Rodado nie dokończył poniedziałkowego spotkania z Górnikiem Łęczna

