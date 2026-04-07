Potwierdziło się najgorsze. Wisła Kraków walczy o Ekstraklasę, a tu taki cios
Wisła Kraków za pośrednictwem mediów społecznościowych podała fatalne wieści dotyczące Angela Rodado, który doznał kontuzji barku w ostatnim meczu z Górnikiem Łęczna. Okazuje się, że potrzebna będzie operacja. Hiszpański napastnik w tym sezonie już nie zagra. Resztę meczów o awans do Ekstraklasy "Biała Gwiazda" będzie musiała rozegrać bez niego.
Wisła Kraków jest na najlepszej drodze do PKO BP Ekstraklasy. Drużynie ze stolicy Małopolski potrzeba już naprawdę niewiele punktów, aby zapewnić sobie upragniony awans.
Tymczasem klub otrzymał fatalną wiadomość. Jedną z najgorszych możliwych. Okazuje się bowiem, że kontuzja Angela Rodado zakończy się operacją, która wyłączy Hiszpana z gry do końca sezonu.
- Sztab medyczny, w porozumieniu z zawodnikiem, podjął decyzję o przeprowadzeniu operacji lewego barku. Zabieg zaplanowany jest na przyszły tydzień. W najbliższych dniach zawodnik przejdzie dodatkowe badania. Zgodnie z aktualnymi diagnozami, nasz napastnik będzie wyłączony z gry do końca sezonu - podaje Wisła Kraków w oficjalnym komunikacie.
Angel Rodado w tym sezonie już nie zagra. Lider wypada w kluczowym momencie
Swój ostatni mecz w tym sezonie Angel Rodado rozegrał przeciwko Górnikowi Łęczna. Hiszpan został zmieniony dopiero w 90. minucie.
Wisła Kraków wygrała tamto spotkanie 3:2. Było to jednak pyrrusowe zwycięstwo. "Biała Gwiazda" okupiła je bowiem stratą Angela Rodado do końca sezonu.
Hiszpański napastnik w tym meczu bramki nie zdobył. W tym sezonie Angel Rodado strzelił natomiast już 22 gole w 28 występach. Dołożył do tego asystę. Niestety, wiemy już, że nie powiększy swojego dorobku.
W tym samym komunikacie klub przekazał również nowe wieści dotyczące Wiktora Biedrzyckiego.
- Zawodnik rozpoczął rehabilitację więzadeł stopy. Zastosowano leczenie zachowawcze. Nasz obrońca pozostaje czasowo wyłączony z gry - podaje Wisła Kraków.
W tym momencie wydaje się, że kwestia awansu do PKO BP Ekstraklasy jest dla Wisły Kraków przesądzona. Na 7 kolejek przed końcem sezonu "Biała Gwiazda" plasuje się na 1. miejscu w tabeli Betclic 1 Ligi. Ma 11 punktów przewagi nad strefą barażową. Bez Angela Rodado odnoszenie zwycięstw w ostatnich spotkaniach tego sezonu będzie dla podopiecznych Mariusza Jopa o wiele trudniejsze.
Od tej pory każde zwycięstwo będzie dla Wisły Kraków milowym krokiem w kierunku awansu do PKO BP Ekstraklasy. W następnej kolejce drużyna z Małopolski zmierzy się na wyjeździe z Polonią Bytom. Mecz zostanie rozegrany 12 kwietnia.