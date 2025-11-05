Partner merytoryczny: Eleven Sports

Potężne tąpnięcie w Wieczystej. Drużyna na wygnaniu. Jest oficjalna decyzja

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Listopad okazuje się jak na razie fatalnym miesiącem dla Wieczystej Kraków. Najpierw posadę błyskawicznie stracił trener Gino Lettieri, gdy w trzech pierwszych meczach ugrał ledwie punkt. Teraz w powietrzu rozpływają się marzenia o nowym stadionie, przynajmniej w oparciu o dotychczasowy projekt. Wojewódzki Sąd Administracyjny cofnął pozwolenie na budowę macierzystego obiektu.

Kadr z meczu Miedź Legnica - Wieczysta Kraków. Z lewej Stefan Feiertag, jeden z dwóch najlepszych strzelców ekipy spod Wawelu
Kadr z meczu Miedź Legnica - Wieczysta Kraków. Z lewej Stefan Feiertag, jeden z dwóch najlepszych strzelców ekipy spod Wawelu Kai Taller/Arena AkcjiNewspix.pl

Wieczysta Kraków sukcesywnie zmierza do Ekstraklasy. Na razie klubowi najbliżej do krajowej elity sportowo. Infrastruktura pozostaje daleko z tyłu. Macierzysty obiekt może pomieścić ledwie półtora tysiąca widzów.

Domowe mecze ekipa spod Wawelu rozgrywa w Sosnowcu. De facto przebywa zatem na wygnaniu. Kiedy będzie mogła wrócić do siebie? Wygląda na to, że nieprędko.

Wieczysta Kraków w tarapatach. Stadionu za 130 mln nie będzie. Cofnięto pozwolenie na budowę

- Wojewódzki Sąd Administracyjny unieważnił pozwolenie na budowę stadionu KS Wieczysta, bowiem niezgodnie z miejscowym planem zagospodarowania zostały wyznaczone miejsca parkingowe. Drugą kwestią był brak uzgodnień ze Strażą Pożarną i Policją, czyli służbami odpowiadającymi za imprezy masowe - mówi w rozmowie z "Gazetą Krakowską" Dominik Jaśkowiec, poseł Koalicji Obywatelskiej.

- Ta koncepcja obecnie ulega urealnieniu. Bizancjum projektowe zostało z niego zdjęte. Okazuje się, że da się ten projekt odchudzić i to wydajnie. Mówi się już o kwocie ok. 90 mln zł, a nie 130 mln zł - dodaje parlamentarzysta.

    W ostatnich tygodniach Wieczysta ma też problemy w lidze. Zwolnienie trenera Przemysława Cecherza i zatrudnienie na jego miejsce Gino Lettieriego nie przyniosło oczekiwanych rezultatów. W trzech potyczkach zespół wywalczył tylko jeden punkt.

    Efekt? Lettieri stracił posadę po niespełna miesiącu. A drużyna spadła z pozycji wicelidera na szóste miejsce. Zajmuje w tej chwili ostatnią lokatę dającą prawo gry w barażach o Ekstraklasę.

      Mężczyzna w okularach i kaszkiecie, ubrany w sportową kurtkę z żółtym logotypem sportowego klubu, siedzi na trybunach i patrzy uważnie przed siebie, w tle widoczne są inne osoby i niebieskie fotele stadionowe.
      Wojciech Kwiecień, właściciel i główny dobrodziej Wieczystej Kraków Kai Taller/Arena AkcjiNewspix.pl
      Mężczyzna w sportowej kurtce i spodniach stoi przy linii bocznej boiska piłkarskiego, energicznie gestykulując w stronę pola gry, w tle widoczne są trybuny oraz znaczniki boiska.
      Trener Gino Lettieri próbował wskazać kierunek, ale w krakowskim klubie już nie pracuje JAKUB WIECZOREK/400MM.PLNewspix.pl
      Grupa piłkarzy w żółto-czarnych strojach stoi na murawie stadionu, wokół widać rozmytą publiczność na trybunach, wyraz ich twarzy wskazuje na skupienie i analizę sytuacji po meczu.
      Piłkarze Wieczystej KrakówMarcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

