Poruszenie w Krakowie, Sławomir Peszko w centrum uwagi. Wieczysta pod ścianą

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

Wielkie zmiany mogą wkrótce objąć Wieczystą i Wisłę Kraków. Miliarder Wojciech Kwiecień ma w planach zostać mniejszościowym właścicielem "Białej Gwiazdy", co stanowi złą wiadomość dla walczącej również o awans do Ekstraklasy Wieczystej. A wraz ze sobą miałby pociągnąć do Wisły Sławomira Peszkę. Oto kulisy ambitnych planów miliardera.

Sławomir Peszko w czarnej koszuli idzie po boisku, w tle sędzia i uczestnicy meczu.
Sławomir PeszkoNurPhotoGetty Images

W skrócie

  • Wojciech Kwiecień planuje zostać mniejszościowym właścicielem Wisły Kraków, co może wpłynąć na Wieczystą.
  • W przypadku inwestycji w Wisłę Kraków, Kwiecień chciałby, żeby Sławomir Peszko dołączył do tego klubu.
  • Kibice Wieczystej obawiają się, że inwestycja Kwietnia w Wisłę może oznaczać mniejsze zaangażowanie w rozwój ich dotychczasowego klubu.
Na pięć kolejek przed końcem sezonu zasadniczego Wisła Kraków jest na najlepszej drodze do upragnionego awansu do Ekstraklasy. Przewodzi w tabeli Betclic I Ligi z przewagą siedmiu punktów nad Śląskiem Wrocław.

Możliwy jest scenariusz, wedleg którego nie jeden, za to aż dwa kluby z Krakowa uzyskałyby przepustkę do najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce. O Ekstraklasę walczy także "finansowana" przez miliardera Wojciecha Kwietnia Wieczysta.

Miliarder zainwestuje w Wisłę Kraków? Niepokój w obozie Wieczystej

W ostatnim czasie niemałe poruszenie wywołały doniesienia o ambitnych planach biznesmena. Zakładały one inwestycję w rywala "zza miedzy" - Wisłę Kraków. Jako pierwszy o jego ambicji zostania mniejszościowym właścicielem "Białej Gwiazdy" poinformował Mateusz Borek.

W "Kanale Sportowym" dziennikarz zdradził, że Wojciech Kwiecień ma przejąć 25% akcji Wisły Kraków. Sam Królewski, jako większościowy udziałowiec klubu potwierdził trwające rozmowy, lecz nie zdecydował się na zdradzenie jakichkolwiek personaliów. Taki ruch oczywiście wzmocniłby Wisłę - pisaliśmy przed kilkoma dniami.

Z Wieczystej do Wisły Kraków? Peszko w centrum uwagi

Kolejne informacje w tej sprawie przedstawił Łukasz Olkowicz. Zgodnie z jego wiedzą, w przypadku inwestycji w Wisłę Kraków, do nowego klubu Kwiecień chciałby zabrać Sławomira Peszkę. 

44-krotny reprezentant Polski swego czasu pełnił rolę trenera Wieczystej, a jego średnia punktowa była wręcz imponująca. Po zwolnieniu z tej funkcji został jej wiceprezesem, a rolę szkoleniowca pełni obecnie Kazimierz Moskal.

Zaufanym i przybocznym Wojciecha Kwietnia jest Sławomir Peszko i dziś wiemy że gdyby nastąpił transfer Wojciecha Kwietnia, na pewno w strukturach Wisły musi się znaleźć miejsce dla niego. Nie wiemy jeszcze jaką funkcję miałby pełnić
ujawnia Olkowicz.

- Wojciech Kwiecień chce przerzucić skautów z Wieczystej do Wisły Kraków. W związku tym zrobiłby to z całym działem sportowym. Trzeba będzie dogadać się z Jarosławem Królewskim, bo wtedy połączyłyby się tak naprawdę dwa kluby, ale na pewno Kwiecień nie chce zostawiać Peszki w Wieczystej - dodał dziennikarz "Przeglądu Sportowego Onet".

Przyszłość Wieczystej wobec tych doniesień maluje się w coraz ciemniejszych barwach. Kibice obawiają się, że w przypadku inwestycji Kwiecień bardziej skupi się na Wiśle Kraków, rezygnując niejako z dalszego rozwijania projektu "Wieczysta".

Sławomir Peszko
Sławomir PeszkoFoto Olimpik/NurPhotoAFP
Wisła Kraków
Wisła KrakówGrzegorz Wajda/REPORTER East News
Piłkarze Wieczystej Kraków
Piłkarze Wieczystej KrakówMarcin GolbaAFP
