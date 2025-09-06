Wisła Kraków wciąż próbuje znaleźć drogę powrotu do najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce, z której to spadła w 2022 roku. Niestety mimo usilnych prób ta sztuka nie udała im się również w poprzednim sezonie, przez co klub Jarosława Królewskiego zmuszony był kolejny raz przystąpić do zmagań w I. Lidze.

Niemniej wokół krakowskiej Wisły zaczęły dziać się rzeczy, które z pewnością wlały ogrom nadziei w serca jej kibiców. Udziałowcem "Białej Gwiazdy" stał się bowiem Peter Moore, który w przeszłości pełnił między innymi funkcję prezesa Liverpoolu. Długoletnią umowę z Wisłą podpisał też Angel Rodado, czyli absolutnie kluczowy zawodnik zespołu, który w tym sezonie ponownie pomoże w walce o awans do PKO BP Ekstraklasy.

Niesieni tymi sukcesami piłkarze "Białej Gwiazdy" weszli w sezon 2025/2026 niczym taran. Na start rozgromili oni Stal Mielec wynikiem 4:0, aby tydzień później pokonać ŁKS Łódź aż pięciobramkową różnicą. Dobra passa trwała, a krakowianie notowali kolejne, coraz to bardziej okazałe zwycięstwa. W końcu jednak rozpędzona maszyna zatrzymała się przy okazji starcia z Miedzią Legnica, które to piłkarze z miasta nad Wisłą dość nieoczekiwanie przegrali wynikiem 0:2. Dla wielu mogło to być jednak mało znaczące potknięcie, lecz za tą tezą zdecydowanie nie przemawia to, co stało się w sobotnim towarzyskim starciu z Puszczą Niepołomice.

"Zadyszka" Wisły Kraków trwa. Dotkliwa porażka ze spadkowiczem

Obecnie większość zespołów pauzuje z powodu przerwy reprezentacyjnej. Nie przeszkodziła ona jednak w rozegraniu meczu sparingowego między Wisłą Kraków a Puszczą Niepołomice. Dla piłkarzy "Białej Gwiazdy" miał to być świetny sprawdzian, bowiem przystąpili do rywalizacji z drużyną, która w ubiegłym sezonie rozgrywała swoje spotkania w ramach Ekstraklasy.

To, co miało być pokazem siły, w rzeczywistości przerodziło się w prawdziwy koszmar, który trwał przez niemal całe spotkanie. Już w 14. minucie piłkarze z Niepołomic wyszli bowiem na prowadzenie za sprawą trafienia 17-letniego Adama Basse'a. Napastnik powtórzył swój wyczyn niespełna 12 minut później, a na kilka minut przed zakończeniem drugiej połowy kolejne trafienie do bramki "Wiślaków" zanotował Emmanuel Francois.

Wisła Kraków przystępowała zatem do drugiej połowy spotkania z wynikiem 0:3. Wciąż jednak istniały nadzieje na odwrócenie losów pojedynku, a wzmogły się tylko one po trafieniu Jamesa Igbekeme z 53. minuty. Na nieszczęście piłkarzy z Krakowa Basse nie powiedział jeszcze ostatniego swojego słowa w tym meczu. Nastolatek miał wielką ochotę skompletować hat-tricka i wreszcie ta sztuka udała mu się w 74. minucie spotkania z kompletnie bezradną względem jego śmiałych poczynań poczynania Wisłą Kraków. Tym sposobem "Biała Gwiazda" odniosła drugą z rzędu porażkę, co automatycznie postawiło ich dotychczasową formę pod ogromnym znakiem zapytania.

