Polski piłkarz usłyszał zarzuty. Grozi mu pięć lat. Klub wydał oświadczenie

- W okresie od czerwca 2023 roku do marca 2025 roku, w Lublinie i innych miejscowościach, znęcał się psychicznie i fizycznie nad swoją partnerką. Wszczynał regularne awantury, wyzywał ją, używając wulgarnych słów, popychał, groził, poniżał, szarpał, przewracał, dusił i bił - informuje w rozmowie z "GW" Agnieszka Kępka, rzeczniczka prasowa Prokuratury Rejonowej w Lublinie.

Sebastian S. z zarzutami karnymi. Górnik Łęczna wydaje wieczorny komunikat

Sebastian S. nie przyznaje się do winy. Mógł wrócić do domu, ale otrzymał zakaz zbliżania się do partnerki na odległość mniejszą niż 50 metrów. Objęty także został dozorem policyjnym.