Polscy kibice pobili rekord! Ogromne zainteresowanie, idą po więcej

Spotkanie reklamowane jest jako "Mecz Mistrzów", bo Ruch Chorzów po tytuł sięgnął 14 razy, a Wisła Kraków 13. Przygotowania do tej potyczki trwają od kilku tygodni i od początku obu klubom przeświecały dwa cele - najpierw pobicie rekordu liczby widzów na spotkaniu zaplecza Ekstraklasy, a następnie w samej Ekstraklasie.

Pierwszy cel udało się już osiągnąć, a kilkanaście godzin temu poinformował o tym Ruchu. Na spotkanie sprzedano już bowiem 38 tys. wejściówek, podczas gdy do tej pory rekord należał do derbów Trójmiasta, bo w poprzednim sezonie potyczkę Lechii Gdańsk z Arką Gdynia obejrzało 37 983 widzów.

- Hej, 1 liga! MAMY TO! Jedziemy dalej! #MeczMistrzów

Kolejnym celem kibiców obu klubów jest pobicie rekordu frekwencji na polskim meczu ligowym w XXI w., a ten został ustanowiony w ubiegłym roku, także na Stadionie Śląskim, gdzie Ruch podejmował Widzew Łódź. Tamto spotkanie obejrzało 50 087 widzów, ale stadion nie mógł być do końca wypełniony, ponieważ w remoncie był jeden z sektorów.

Teraz jednak obiekt dostępny jest w całości, więc Ruch i Wisła w kasach mają ok. 54 tys. biletów. Szansa na taką frekwencję jest spora, ponieważ kibice obu klubów przyjaźnią się i wzajemnie nakręcają do kupowania biletów. Szczególnie, że do meczu została jeszcze sporo czasu, bo spotkanie zaplanowano na 22 lutego o godz. 14:30.