Rozgrywki klubowe w Polsce ruszyły już w lipcu. Zarówno w Ekstraklasie, jak i w I Lidze przynajmniej większość zespołów ma za sobą pięć ligowych kolejek. Na czele najwyższej klasy rozgrywkowej w naszym kraju jest aktualnie Wisła Płock, która, jako jedyna z całej stawki, nie przegrała meczu.

Z kolei z Betclic I Lidze królują drużyny z Krakowa. Wisła Kraków ma po pięciu kolejkach komplet zwycięstw, a beniaminek, a zarazem rywal Białej Gwiazdy zza miedzy Wieczysta znajduje się na drugim miejscu podium, nie zaznając jeszcze porażki.

Trudna sytuacja Puszczy Niepołomice

Puszcza Niepołomice w 2023 roku osiągnęła prawdopodobnie swój najlepszy wynik w historii istnienia klubu. Wtedy to awansowali do Ekstraklasy, która to sztuka nigdy wcześniej im się nie udała. Na najwyższym szczeblu mieli okazję grać przez dwa sezony. Niestety, w zeszłej kampanii podopieczni Tomasza Tułacza zajęli ostatnie miejsce w lidze. Z tego powodu dziś ponownie oglądamy poczynania piłkarzy z Niepołomic w I Lidze.

Aktualnie Puszcza zajmuje w tabeli 15. miejsce, tuż nad strefą spadkową. Niepołomiczanie nie wygrali jeszcze ani jednego spotkania. Ich sytuacja nie poprawiła się również po ostatnim meczu z GKS-em Tychy.

Gol "stadiony świata" w I Lidze. Komentator oszalał

W czwartek Puszcza Niepołomice podejmowała na własnym obiekcie GKS Tychy. Zespół ze Śląska znajduje się obecnie na czwartym miejscu w tabeli I Ligi. Wszystko dzięki wygranej nad zespołem Tomasza Tułacza 2:1. Jako pierwsi jednak na prowadzenie wyszli piłkarze Puszczy, a to za sprawą pięknego trafienia Filipe Nascimento.

Była 44. minuta. Do rzutu wolnego podszedł wyżej wspomniany gracz Puszczy. Okolice 25. metra. Wykonuje ruch, uderza piłkę i... uderza w niemalże samo okienko bramki GKS-u Tychy. Komentujący ten mecz aż się uniósł, nie mogąc usiedzieć z wrażenia.

Jednak dwa decydujące ciosy należały do przeciwnika. Na 1:1 wyrównał Noel Niemann, a rezultat ustalił Mamin Sanyang.

