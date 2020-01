Podbeskidzie Bielsko-Biała rozpoczęło przygotowania do rundy wiosennej

Podbeskidzie Bielsko-Biała, które po meczach jesiennych jest trzecim zespołem zaplecza piłkarskiej ekstraklasy, rozpoczęło przygotowania do rundy wiosennej. Przed wznowieniem rozgrywek "Górale" mają wyjechać na zgrupowanie do Turcji.

Jak poinformował rzecznik klubu Marcin Zarębski, we wtorkowych zajęciach uczestniczyło 25 zawodników. W tym gronie był napastnik Mateusz Marzec, pozyskany z GKS Bełchatów. Z bielskim klubem podpisał dwuletnią umowę.

Reklama

Być może do drużyny wróci inny napastnik Arkadiusz Maj, wypożyczony jesienią do Stali Kraśnik (trzecia liga, gr. IV). We wtorek trenował z Podbeskidziem. W części zajęć brał udział również pomocnik Tomasz Nowak, powracający do zdrowia po kontuzji.

Wiosną w Podbeskidziu nie będzie już występować obrońca Kamil Wiktorski. Jego kontrakt został rozwiązany za porozumieniem stron.

W najbliższych dniach zawodnicy Podbeskidzia przejdą badania wydolnościowe, a pierwszy sparing rozegrają 11 stycznia z trzecioligowym Podhalem Nowy Targ. Potem zmierzą się z Cracovią (17 stycznia), drugoligowym GKS Katowice (25 stycznia) i pierwszoligowym GKS Tychy (1 lutego). Na zgrupowanie do Turcji, którego szczegóły nie są jeszcze znane, mają wylecieć 7 lutego.

Bielszczanie w pierwszej lidze zdobyli do tej pory 37 punktów, mają jeden punkt straty do PGE FKS Stali Mielec i trzy do lidera, Warty Poznań. Pierwszy mecz ligowy w 2020 roku rozegrają 1 marca na swoim stadionie z Wigrami Suwałki.

Autor: Rafał Czerkawski