Pobicie trenera, awantura z piłkarzami. Teraz polski klub spada z ligi

Znamy pierwszego spadkowicza z Fortuna I Ligi. Zagłębie Sosnowiec przegrało we wtorek ze Stalą Rzeszów 0-1 i straciło matematyczne szanse na utrzymanie. Ten sezon obfitował w kuriozalne wydarzenia w Sosnowcu, podczas którego doszło do zmian we władzach klubu i kilku awantur. Zagłębie zaliczyło też wyjątkowo nieudany sezon pod względem sportowym.