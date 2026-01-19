Partner merytoryczny: Eleven Sports

Piszczek nie mógł już tego kryć. Potwierdził, o tych słowach będzie głośno

Łukasz Olszewski

Łukasz Olszewski

Na zapleczu Esktraklasy nie brakuje uznanych i rozpoznawalnych marek, a jedną z nich bez wątpienia jest GKS Tychy. Od kilku miesięcy ekipą ze Śląska kieruje Łukasz Piszczek, który w ostatnich dniach miał okazję udzielić wielu wywiadów i podzielić się swoimi przemyśleniami na różne tematy. Echem może odbić się przede wszystkim jego podejście do wyników i pracy trenera. Przebija się z niego przede wszystkim mocne stanowisko byłego reprezentanta Polski.

Mężczyzna w ciemnej kurtce z kapturem stoi na zewnątrz i uśmiecha się, w tle rozmazana postać z łopatą trzymająca identyfikator.
Łukasz PiszczekLukasz SobalaNewspix.pl

Kiedy w lipcu 2024 roku Łukasz Piszczek obejmował stanowisko asystenta Nuriego Sahina w Borussii Dortmund, wielu kibiców mogło spodziewać się, że już niebawem zasłużony były reprezentant Polski sam będzie miał okazję prowadzić jakiś rozpoznawalny klub w Polsce.

Do tego ostatecznie doszło w lipcu tego roku, kiedy władze GKS-u Tychy postanowiły dać szansę Piszczkowi i powierzyć mu zadanie utrzymania zespołu w 1. lidze. Zamiast klubowego dresu, mógł jednak przyodziać dres reprezentacji Polski, z którą był łączony w roli asystenta. Teraz, w rozmowie z "Kanałem Sportowym" wrócił do tego czasu i wyjaśnił, że dla niego większe znaczenie ma obecnie prowadzenie swojego projektu.

Łukasz Piszczek o efektach pracy trenera. "Nie będę miał sobie nic do zarzucenia".

- Po tej pracy w Borussii już nie chciałem się decydować na pracę asystenta - mimo, że praca w reprezentacji to jest duża nobilitacja, ale ja chce się skoncentrować na pracy pierwszego trenera i nie chodzi mi o to, żeby być pierwszym trenerem w reprezentacji, tylko zdobywać umiejętności w prowadzeniu grupy, zarządzaniu grupą - coś, co na pozycji trenera, uważam, jest bardzo istotne - wyznał.

Zobacz również:

Kamil Grosicki
Ekstraklasa

Tan Kesler o negocjacjach z Grosickim: nie było tradycyjnie

Przemysław Langier
Przemysław Langier

To jednak nie koniec, bo okazuje się, że Łukasz Piszczek zupełnie inaczej patrzy na kwestię wyników idących za pracą trenera, o czym opowiedział z kolei w rozmowie z "TVP Sport".

- To, jak to będzie odbierane tak naprawdę na zewnątrz - przy jakimkolwiek powodzeniu lub niepowodzeniu - na mnie nie ma to naprawdę żadnego wpływu. Są wzloty i upadki i to nie definiuje mnie, jako osoby i trenera, czy w danym momencie będę miał wynikowy sukces lub nie. Jeśli ktoś ocenia to w ten sposób, to jest to oczywiście jego prawo, ale ja znam swoją wartość - tłumaczył.

Tylko i wyłącznie codzienną pracą tutaj będę mógł się obronić (...) Jeśli ja będę tu wykonywał dobrą pracę, a wyniki się nie zlożą, to ja nie będe miał sobie nic do zarzucenia. Wiem, że robię wszystko, jak chciałbym pracować w danym momencie
Łukasz Piszczek dla "TVP Sport".

Obecnie GKS Tychy szykuje się do rundy wiosennej, w której będzie miał jeden cel - utrzymanie w 1. lidze. Śląska ekipa w tabeli zajmuje na ten moment 16. miejsce i ma 4 punkty straty do pierwszej bezpiecznej pozycji. W 19. spotkaniach Tyszanie wywalczyli zaledwie 13 punktów.

Łukasz Piszczek i Nuri Sahin
Łukasz Piszczek i Nuri SahinJAN FROMME / firo Sportphoto / dpa Picture-Alliance via AFPAFP
Piłkarz w czerwonej koszulce i czerwonych getrach prowadzi piłkę na zielonym boisku podczas meczu, w tle rozmyte elementy infrastruktury sportowej i banery reklamowe.
Łukasz Piszczek broni barw LKS Goczałkowice - ZdrójTomasz Kudala/REPORTEREast News
Borussia Dortmund podjęła decyzję ws. Łukasza Piszczka
Borussia Dortmund podjęła decyzję ws. Łukasza PiszczkaJAN FROMME / firo Sportphoto / dpa Picture-Alliance via AFPAFP
Alicja Grabka: Jeżeli chodzi o nasz zespół, był to mecz niewykorzystanych szans. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja