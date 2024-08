Pilny komunikat ws. Wisły Kraków. Godziny po hitowym meczu

Wisła Kraków zapewniła swoim fanom palpitacje serca

Nie ulega wątpliwości, że już sam fakt wygrania przez Wisłę Kraków Pucharu Polski było ogromną niespodzianką. Później, gdy okazało się, że "Biała Gwiazda" pozostanie w pierwszej lidze, konsternacja tylko rosła. Fani mieli wątpliwości, czy zespół występujący na drugim poziomie rozgrywkowym nie zaliczy bolesnej kompromitacji w Europie. Do tego jednak nie doszło. Bo chociaż krakowianie dostali bolesną lekcję od Rapidu Wiedeń (porażka 2:8 w dwumeczu eliminacji Ligi Europy), to wciąż pozostaje w walce o fazę grupową Ligi Konferencji.

Spartak Trnawa pewnie wygrał pierwsze starcie (3:1), więc do rewanżu Słowacy podeszli rozluźnieni. Tu zaczęły się ich błędy, bo Wisła Kraków ani myślała odpuścić tego meczu. Po 90 minutach tablica wyników wskazywała na 2:0, więc do wyłonienia zwycięzcy konieczna była dogrywka. Tam "Biała Gwiazda" wyszła nawet na prowadzenie w dwumeczu po golu Alana Urygi, ale ostatecznie do siatki trafił też Michal Duris, co oznaczało serię rzutów karnych. Jak się okazało - jedną z najmocniej trzymających w napięciu w historii polskiej piłki.