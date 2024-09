Pilny komunikat Wisły Kraków. Już oficjalnie, wielki powrót. Podano nazwisko

Jop, podobnie jak Moskal, to postać długo związana z Wisłą . Najpierw reprezentował jej barwy jako zawodnik, a następnie był trenerem młodzieży, rezerw oraz tymczasowym szkoleniowcem pierwszej drużyny.

Ostatnio tę rolę powierzono mu w grudniu 2023 roku, kiedy to z R22 pożegnał się Radosław Sobolewski . Wtedy to "Biała Gwiazda" pod jego wodzą zanotowała trzy zwycięstwa, pokonując Polonię Warszawa 2-1 i Górnika Łęczna 4-0 w ramach rozgrywkę ligowych oraz Stal Rzeszów 4-1 w Pucharze Polski.