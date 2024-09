Krzysztof Bąkowski to jeden z bardziej utalentowanych polskich bramkarzy młodego pokolenia. Swoją przygodę z futbolem 21-latek rozpoczął od występów w młodzieżowych drużynach klubów Suchary Suchy Las, Warta Poznań i Lech Poznań. W 2019 roku dołączony został do rezerw "Kolejorza" i jeszcze tego samego roku przebił się do pierwszej drużyny. Ostatecznie jednak na boisko nie wyszedł ani razu - trafił natomiast na wypożyczenie do Stomila Olsztyn i tam spędził cały sezon 2021/2022. Następnie trafił do Stali Rzeszów, gdzie występował w sezonie 2022/2023. W ostatnich miesiącach młody golkiper wielokrotnie zmieniał barwy. Po krótkich przygodach w Radomiaku Radom i Polonii Warszawa wrócił do Stali Rzeszów, w której barwach występuje do tej pory.

Reklama