Piłkarz Wisły Kraków zaskoczył po wygranej: Jestem bardzo zły

Wisła Kraków pewnie pokonała Stal Rzeszów 3:1 i wskoczyła na drugie miejsce w tabeli, które daje awans do Ekstraklasy. Mimo to po meczu do końca nie był zadowolony Mikołaj Biegański. - Jestem bardzo zły, że straciliśmy bramkę po głupim rzucie karnym - podkreślał bramkarz Wisły przed kamerami Polsatu Sport.