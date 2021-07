Trenerzy obu zespołów ustalili dość nietypową długość spotkania - 3 x 45 minut. To głównie ze względu po to, by dłużej zagrała jedenastka typowana na inaugurację sezonu, która już za dwa tygodnie. - Wciąż szukamy odpowiedniego balansu, bo chcemy nie tylko dobrze atakować, ale i dobrze bronić - podkreślał Kibu Vicuna, trener ŁKS.

Kielczanie testowali Mariusza Idzika, któremu skończył się kontrakt z Ruchem Chorzów. 24-letni napastnik w poprzednim sezonie przyczynił się do awansu zespołu do drugiej ligi. W 21 meczach zdobył z 20 goli, ale teraz jest wolnym zawodnikiem.

Po pierwszej tercji sparing u z Koroną szkoleniowiec ŁKS zapewne mógłby powtórzyć wspomniane zdanie. Jego podopieczni nieźle radzili sobie w ataku. W 21. minucie Antonio Dominguez przejął piłkę przed polem karny, minął rywala i mocnym strzałem pokonała Marcela Zapytowskiego. Po chwili Hiszpan groźnie uderzył z rzutu wolnego, ale tym razem bramkarz nie dał się zaskoczyć. Za to gościom wystarczyły trzy minuty, by objąć prowadzenie. Najpierw Adam Frączczak wyrównał - dobił strzał Jakuba Łukowskiego. Błąd popełnił Dawid Arndt, który wypuścił piłkę. Niedługo później 34-letni napastnik wykończył akcję kielczan - kopnął z pierwszej piłki i było 2:1.

W drugiej tercji obie drużyny poprawiły grę w defensywie. Choć było kilka okazji, to obaj bramkarze bronili bardzo pewnie. W trzeciej części od początku zaatakował ŁKS. Pierwszą dobra okazję miał Stipe Jurić, ale jego strzał głową odbił Konrad Ferenc. W końcu po akcji lewą stroną Adriana Klimczaka i podaniu w pole karne, najszybszy okazał się Maciej Wolski i było 2:2. Gospodarze dążyli do strzelenia zwycięskiej bramki, prawie nie schodzili z połowy Korony, ale efektów nie było.

ŁKS - Korona Kielce 2-2 (1-2, 0-0, 1-0)

Gole: Dominguez (21.), Wolski (98.) - Frączczak (29., 32.)

ŁKS: Arndt (46. Kozioł) - Szeliga, Dąbrowski, Marciniak, Koprowski - Rozwandowicz (46. Guima), Moreno, Dominguez, Trąbka, Kelechukwu - Janczukowicz. Od 75. minuty: Kozioł - Bąkowicz, Tosik, Sobociński, Klimczak -Guima - Wolski, Dominguez, Rygaard, Gryszkiewicz - Jurić.

Korona: Zapytowski - Szymusik, Malarczyk, Koj, Podgórski - Oliveira, Gąsior - Łukowski, Sierpina, Kiełb - Frączczak oraz Forenc, Danek, Zebić, Seweryś, Lisowski, Petrović, Górski, Sewerzyński, Szpakowski, Pervan, Nojszewski, Bortnczuk, Idzik.

ak