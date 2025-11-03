Pierwszoligowe starcie w Polsce odwołane. Jest komunikat klubu. Nikt nie miał wątpliwości
Na poniedziałek zaplanowane zostały mecze PKO BP Ekstraklasy i Betclic 1. Ligi. Niestety nie wszystkie się odbędą. Starcie pomiędzy Puszczą Niepołomice, a Stalą Mielec zostało odwołane.
Spotkania Puszcza Niepołomice - Stal Mielec miało rozpocząć w poniedziałek (3 listopada) się o godz. 18:45, ale ze względu na intensywne opady murawa nie nadawała się do gry. Decyzja została podjęta wspólnie przez delegatów, obsadę sędziowską oraz przedstawicieli obu drużyn.
Nowy termin rozegrania spotkania zostanie podany w najbliższym czasie przez Departament Rozgrywek PZPN.
Puszcza zajmuje obecnie czternaste miejsce w tabeli z dorobkiem 14 punktów, a Stal jest szesnasta i ma trzy punkty mniej.