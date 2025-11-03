Partner merytoryczny: Eleven Sports

Pierwszoligowe starcie w Polsce odwołane. Jest komunikat klubu. Nikt nie miał wątpliwości

Maciej Brzeziński

Oprac.: Maciej Brzeziński

Na poniedziałek zaplanowane zostały mecze PKO BP Ekstraklasy i Betclic 1. Ligi. Niestety nie wszystkie się odbędą. Starcie pomiędzy Puszczą Niepołomice, a Stalą Mielec zostało odwołane.

Mecz Puszcza Niepołomice - Stal Mielec odwołany
Mecz Puszcza Niepołomice - Stal Mielec odwołanyEast News

Spotkania Puszcza Niepołomice - Stal Mielec miało rozpocząć w poniedziałek (3 listopada) się o godz. 18:45, ale ze względu na intensywne opady murawa nie nadawała się do gry. Decyzja została podjęta wspólnie przez delegatów, obsadę sędziowską oraz przedstawicieli obu drużyn.

Nowy termin rozegrania spotkania zostanie podany w najbliższym czasie przez Departament Rozgrywek PZPN.

Puszcza zajmuje obecnie czternaste miejsce w tabeli z dorobkiem 14 punktów, a Stal jest szesnasta i ma trzy punkty mniej.

ITA TOOLS Stal Mielec - UNI Opole. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja