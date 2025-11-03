Pierwszoligowe starcie w Polsce odwołane. Jest komunikat klubu. Nikt nie miał wątpliwości

Spotkania Puszcza Niepołomice - Stal Mielec miało rozpocząć w poniedziałek (3 listopada) się o godz. 18:45, ale ze względu na intensywne opady murawa nie nadawała się do gry. Decyzja została podjęta wspólnie przez delegatów, obsadę sędziowską oraz przedstawicieli obu drużyn.