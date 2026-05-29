Polonia Warszawa prawo gry w fazie barażowej wywalczyła w ostatnich sekundach sezonu zasadniczego. Krótko przed końcowym gwizdkiem wyjazdowego meczu z Odrą Opole na listę strzelców wpisał się Łukasz Zjawiński. Była siódma minuta doliczonego czasu gry.

Dzięki temu trafieniu "Czarne Koszule" wygrały 2:1 i rzutem na taśmę zajęły szóste miejsce w tabeli. To ostatnia lokata premiowana przedłużeniem rywalizacji o Ekstraklasę. W półfinale barażów w Krakowie czekała już Wieczysta.

Polonia Warszawa drugi raz z rzędu przegrywa baraże. Właściciel otwarcie o przyszłości klubu

Spotkanie rozegrane na stadionie Wisły przyniosło mnóstwo emocji. Gdy gospodarze prowadzili 2:1, stracili zawodnika. W 45. minucie czerwoną kartkę zobaczył Aleksandar Djermanović.

Po zmianie stron poloniści zdołali wyrównać, ale kilkanaście minut przed końcowym gwizdkiem stracili trzeciego gola.

"Nie rozumiem, jak mogliśmy przegrać ten mecz, grając 11 na 10 przez ponad połowę spotkania. Jak mogliśmy zmarnować taką okazję?" - pisze w mediach społecznościowych właściciel stołecznego klubu, Gregoire Nitot.

"Ostatnie dwa lata w 1. Lidze kosztowały mnie ponad 30 milionów złotych. To ogromna kwota. I dziś muszę to przyznać: to dla mnie porażka. Cała ta inwestycja miała jasny cel - rozwijać nasz klub i dawać radość naszym kibicom" - dodaje.

W trakcie lektury jego odezwy mogło się wydawać, że Francuz zamierza zrezygnować z roli dobrodzieja "Czarnych Koszul". Nic takiego jednak nie nastąpi. Po gorzkich żalach przyszła konkretna deklaracja.

"Mimo wszystko jedno jest pewne: nie poddam się. Będę dalej walczył. Będę dalej ciężko pracował. Będę dalej inwestował. I w przyszłym roku wrócimy jeszcze silniejsi, żeby w końcu awansować do Ekstraklasy" - zapowiada Nitot.

W drugim półfinale Chrobry Głogów pokonała w serii rzutów karnych ŁKS. W niedzielny wieczór ekipa z Dolnego Śląska zagra z Wieczystą finał. Początek batalii o bezpośredni awans do Ekstraklasy o 20:45.





