Pięć bramek w hicie. Niesamowity wyczyn napastnika Wisły Kraków

Mariusz Jop stworzył maszynę, która na razie wyprzedza konkurencję o dwie długości, ale duża w tym zasługa także jej kierowcy. Napisać, że Angel Rodado to lider zespołu, to nic nie napisać, bo nawet trzy bramki zdobyte w meczu ze Śląskiem nie oddają tego, jak ważnym jest zawodnikiem dla 13-krotnych mistrzów Polski. Szczególnie, że w zaledwie sześciu spotkaniach zdobył już 10 goli!

Tym razem Rodado w cztery minuty rozwiał nadzieje gości choćby na punkt. W 12. minucie Jakub Krzyżanowski wycofał piłkę przed bramkę, a Hiszpan w tym momencie jakby stał się dla rywali niewidoczny. Nie było przy nim nikogo, spokojnie mógł przyjąć piłkę i uderzył nie do obrony.

Cztery minuty później krakowianie zagrali kapitalnie pressingiem. Nie zostawiali przeciwnikom przestrzeni, zamykali im wolne strefy, nie pozwolili się rozejrzeć przed rozegraniem piłki i w końcu ją przejęli. Za moment futbolówka była już pod nogami Rodado, a Hiszpan sprytnie wywiódł w pole obrońców oraz bramkarza i było 2:0.

Rodado był jednak nie tylko katem Śląska, ale przede wszystkim dyrygentem i liderem, jakiego chciałbym mieć każdy zespół w Polsce. Wracał do obrony, dawał sygnał do pressingu, wykonywał wślizgi, a do tego cały czas zagrażał bramce Śląska.

Z kolei w ekipie gości nie było zawodnika, który dawałby drużynie choćby połowę tego, co dawał Rodado. Najlepsze okazje wrocławian w pierwszej połowie, to strzał, po którym piłka ugrzęzła w górnych rzędach trybun oraz jedyne cel ne uderzenie, które bramkarz Kamil Broda mógłby... przyjąć na klatkę piersiową.

Wisła Kraków - Śląsk Wrocław. Hattrick Angela Rodado

Śląsk wszelkie nadzieje na jakąkolwiek zdobycz stracił już na początku drugiej części, gdy piłkę po dośrodkowaniu z rzutu rożnego do siatki skierował Wiktor Biedrzycki. Piłkarze Wisły w tym sezonie już jednak nie raz udowodnili, że żaden wynik nie jest w stanie powstrzymać ich chęci przed zdobywaniem kolejnych bramek.

Nie zatrzymali się w meczu ze Stalą Mielec (4:0), ŁKS-em (5:0), czy Zniczem Puszków (7:0) i nie zamierzali zatrzymać się także w niedzielne popołudnie. Efekt? Kolejna bramka i hattrick Rodado. Tym razem Hiszpan wpadł w pole karne, huknął po dłuższym rogu i było 4:0, a napastnik Wisły zaliczył dziesiątą bramkę w sezonie.

Na 5:0 podwyższył debiutant Ardit Nikaj, który na murawie pojawił się kilka minut wcześniej i już kompletnie odebrał wrocławianom ochotę do gry.

Spotkanie Wisła - Śląsk obejrzał komplet 32710 widzów.

Z Krakowa Piotr Jawor

Statystyki meczu Wisła Kraków 5 - 0 Śląsk Wrocław Posiadanie piłki 53% 47% Strzały 22 9 Strzały celne 7 2 Strzały niecelne 8 4 Strzały zablokowane 7 3 Ataki 59 49

