Pięć bramek w hicie. Niesamowity wyczyn napastnika Wisły Kraków

Piotr Jawor

Piotr Jawor

Rozpędzona maszyna Mariusza Jopa ani myśli się zatrzymywać. Angel Rodado skompletował hattrick i na koncie ma już 10 bramek, a Wisła pokonała Śląsk Wrocław 5:0 i zaliczyła szóstą wygraną z rzędu. Dzięki temu krakowianie są liderem I ligi, powiększają przewagę nad trzecim miejscem i ich marzenia o awansie nabierają coraz bardziej realnych kształtów.

Angel Rodado
Angel RodadoIgor Zadecki/Arena AkcjiNewspix.pl

Mariusz Jop stworzył maszynę, która na razie wyprzedza konkurencję o dwie długości, ale duża w tym zasługa także jej kierowcy. Napisać, że Angel Rodado to lider zespołu, to nic nie napisać, bo nawet trzy bramki zdobyte w meczu ze Śląskiem nie oddają tego, jak ważnym jest zawodnikiem dla 13-krotnych mistrzów Polski. Szczególnie, że w zaledwie sześciu spotkaniach zdobył już 10 goli!

Tym razem Rodado w cztery minuty rozwiał nadzieje gości choćby na punkt. W 12. minucie Jakub Krzyżanowski wycofał piłkę przed bramkę, a Hiszpan w tym momencie jakby stał się dla rywali niewidoczny. Nie było przy nim nikogo, spokojnie mógł przyjąć piłkę i uderzył nie do obrony.

Cztery minuty później krakowianie zagrali kapitalnie pressingiem. Nie zostawiali przeciwnikom przestrzeni, zamykali im wolne strefy, nie pozwolili się rozejrzeć przed rozegraniem piłki i w końcu ją przejęli. Za moment futbolówka była już pod nogami Rodado, a Hiszpan sprytnie wywiódł w pole obrońców oraz bramkarza i było 2:0.

Rodado był jednak nie tylko katem Śląska, ale przede wszystkim dyrygentem i liderem, jakiego chciałbym mieć każdy zespół w Polsce. Wracał do obrony, dawał sygnał do pressingu, wykonywał wślizgi, a do tego cały czas zagrażał bramce Śląska.

Z kolei w ekipie gości nie było zawodnika, który dawałby drużynie choćby połowę tego, co dawał Rodado. Najlepsze okazje wrocławian w pierwszej połowie, to strzał, po którym piłka ugrzęzła w górnych rzędach trybun oraz jedyne cel ne uderzenie, które bramkarz Kamil Broda mógłby... przyjąć na klatkę piersiową.

Wisła Kraków - Śląsk Wrocław. Hattrick Angela Rodado

Śląsk wszelkie nadzieje na jakąkolwiek zdobycz stracił już na początku drugiej części, gdy piłkę po dośrodkowaniu z rzutu rożnego do siatki skierował Wiktor Biedrzycki. Piłkarze Wisły w tym sezonie już jednak nie raz udowodnili, że żaden wynik nie jest w stanie powstrzymać ich chęci przed zdobywaniem kolejnych bramek.

Nie zatrzymali się w meczu ze Stalą Mielec (4:0), ŁKS-em (5:0), czy Zniczem Puszków (7:0) i nie zamierzali zatrzymać się także w niedzielne popołudnie. Efekt? Kolejna bramka i hattrick Rodado. Tym razem Hiszpan wpadł w pole karne, huknął po dłuższym rogu i było 4:0, a napastnik Wisły zaliczył dziesiątą bramkę w sezonie.

Na 5:0 podwyższył debiutant Ardit Nikaj, który na murawie pojawił się kilka minut wcześniej i już kompletnie odebrał wrocławianom ochotę do gry.

Spotkanie Wisła - Śląsk obejrzał komplet 32710 widzów.

Z Krakowa Piotr Jawor

Betclic 1 Liga
7 kolejka
24.08.2025
14:30
Zakończony
Angel Rodado
12' , 16' , 63'
Wiktor Biedrzycki
47'
Ardit Nikaj
84'
Wszystko o meczu

Składy drużyn

Wisła Kraków
Śląsk Wrocław
Rezerwowi

Statystyki meczu

Wisła Kraków
5 - 0
Śląsk Wrocław
Posiadanie piłki
53%
47%
Strzały
22
9
Strzały celne
7
2
Strzały niecelne
8
4
Strzały zablokowane
7
3
Ataki
59
49
Paris Saint-Germain - Angers SCO. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports)
Grupa piłkarzy w czerwonych koszulkach cieszy się z bramki na murawie stadionu, wokół nich widoczni kibice na trybunach oraz fotograf na skraju boiska.
Wisła KrakówMICHAL KLAG/REPORTEREast News
Tłum kibiców na wypełnionym stadionie podczas meczu piłkarskiego, oświetlone trybuny, piłkarze i obsługa techniczna na murawie, na ekranie widoczna grafika związana z pucharem piłkarskim.
Stadion Miejski im. Henryka Reymana w Krakowie, na którym swoje mecze rozgrywa WisłaGrzegorz Wajda/REPORTER East News
Wisła Kraków
Wisła KrakówMarcin Golba/NurPhoto/AFPAFP

