Wisła Kraków zremisowała w Opolu z Odrą 1:1, ale od samego początku trener Jop musiał stawiać czoła problemom. W pierwszej minucie kontuzji nabawił się Jordi Sanchez, a chwilę później Kuziemka i obaj musieli zostać zmienieni.

- Remis w miarę oddaje to, co działo się na boisku, choć oczywiście zawsze chcemy grać o zwycięstwo i w końcówce było widać, że do tego dążymy. Spotkanie jednak ułożyło się bardzo źle. Początek był trudny i nietypowy, bo rzadko zdarza się, by w tak krótkim czasie zaszła konieczność wymiany dwóch zawodników - zaznacza Jop.

Jordi Sanchez już w pierwszej akcji meczu został trafiony piłką, a gdy spadał na murawę, skręcił staw skokowy i na razie nie wiadomo, jak poważny jest uraz. Niedługo potem w walce o piłkę Mateusz Spychała uderzył głową Kuziemkę.

Uderzenie było na tyle mocne, że krwiak, który się pojawił, uniemożliwił mu widzenie na jedno oko, więc nie mógł kontynuować gry. Skóra nie jest przecięta, do wstrząśnienia raczej nie doszło, ale zobaczymy, co zdecydują lekarze i ile będzie trwała jego przerwa. Myślę, że to kwestia kilku dni, bardziej skomplikowana sytuacja jest z Jordim Sanchezem - wyjaśnia Jop.

Jak długo potrwa przerwa Macieja Kuziemki?

Kontuzja Kuziemce przytrafił się w fatalnym momencie, bo zawodnik otrzymał powołanie od Jerzego Brzęczka do młodzieżowej reprezentacji Polski, która będzie broniła pierwszego miejsca w grupie eliminacyjnej do mistrzostw Europy w spotkaniach z Armenią (27. 03w Radomiu) oraz wyjazdowym z Czarnogórą.

- Zasady są takie, że powołany zawodnik zawsze jedzie i to lekarz reprezentacji będzie decydował co dalej. Myślę jednak, że jest to uraz, który w ciągu kilku dni powinien zostać zaleczony, ale oczywiście nie chciałbym wchodzić w kompetencje lekarzy - podkreśla Jop.

PJ

Frederico Duarte, Maciej Kuziemka, Julius Ertlthaler

Mariusz Jop

Mariusz Jop

