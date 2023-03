Padnie rekord w polskiej piłce? Prezes Wisły: To świetne informacje!

Gdyby taki mecz udało się zorganizować, to byłoby to jedno z największych wydarzeń w polskiej piłce ligowej ostatnich lat. Ruch Chorzów właśnie rozpoczął rozmowy ze Stadionem Śląskim na temat wynajęcia obiektu na kwietniowe spotkanie z Wisłą Kraków. - To świetne informacje - komentuje Jarosław Królewski, prezes krakowian.