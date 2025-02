Padł nowy rekord Polski. Oto oficjalna liczba kibiców

Bicie rekordu miało dwie fazy - najpierw fani chcieli ustanowić rekord liczby widzów na spotkaniu zaplecza Ekstraklasy, a następnie w samej Ekstraklasie. To pierwsze zadanie udało się wypełnić już kilkanaście dni przed meczem, bo wtedy na spotkanie sprzedano już 38 tys. wejściówek, a do tej pory najlepszy wynik w I lidze należał do derbów Trójmiasta, bo w poprzednim sezonie potyczkę Lechii Gdańsk z Arką Gdynia obejrzało 37 983 widzów.

Ruch Chorzów i Wisła Kraków po bili frekwencyjny rekord Polski

W piątkowy wieczór Ruch Chorzów ogłosił jednak w mediach społecznościowych "sold out", a to oznaczało, że wykupiono wszystkie ponad 54 tys. wejściówek.

- To będzie piłkarskie święto z racji oprawy, liczby kibiców oraz atmosfery. Pamiętam Stadion Śląski jeszcze z gry w reprezentacji , to było tam tak głośno, mimo że jednak nie jest to typowo piłkarski stadion, bo odległość trybun do murawy jest dosyć duża. Mimo tego czuć, że tam się dużo dzieje i to jest coś, co powoduje podniesienie emocji i zwiększenie mobilizacji - podkreślał Mariusz Jop, trener Wisły.