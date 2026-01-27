Ogromne pieniądze za gwiazdora Wisły Kraków. Królewski nie wahał się ani chwili

Już od kilku sezonów Wisła Kraków próbuje powrócić na sam szczyt krajowego futbolu. Wiele z ambitnych prób kończyło się ostatecznym niepowodzeniem. W obecnym sezonie sytuacja wygląda jednak zgoła inaczej. Po 19 kolejkach Wisła jest bowiem liderem Betclic I Ligi. Przewaga "Białej Gwiazdy" nad wiceliredującą Polonią Bytom wynosi natomiast aż 9 "oczek". Póki co wszystko układa się więc po myśli krakowskiej ekipy.

Jednym z głównych architektów tego sukcesu jest Angel Rodado. Hiszpański napastnik, który na długie lata związał się z ekipą z zaplecza PKO BP Ekstraklasy, notuje kolejny fenomenalny sezon. W 19 ligowych spotkaniach zanotował niebagatelną liczbę 17 goli. Do tego dorzucił on również jedno trafienie w dwóch meczach Pucharu Polski.

Nic dziwnego, że świetnie dysponowany snajper wzbudza duże zainteresowanie na rynku transferowym. W ostatnich dniach pojawiły się doniesienia o ofercie wykupu Hiszpana, którą włodarze Wisły Kraków otrzymali od argentyńskiego zespołu Talleres de Cordoba. Wedle medialnych doniesień, oferta ta opiewała na kwotę 1,3 mln euro. Do zaistniałej sytuacji bardzo szybko postanowił odnieść się prezes "Białej Gwiazdy" Jarosław Królewski.

Królewski uciął wszelkie dywagacje na temat odejścia Rodado. Jaśniej się nie dało

Włodarz krakowskiej drużyny przyjął zaproszenie do programu "Sportowy Wieczór", emitowanego na antenie "TVP Sportu". To właśnie tam Królewski jednoznacznie potwierdził otrzymanie oferty transferowej za Angela Rodado. Ponadto, 40-latek rozwiał również wszelkie wątpliwości ws. przyszłości swojego gwiazdora oraz innych zawodników, tworzących obecny skład "Białej Gwiazdy".

"Czy mogłem sporo zarobić na Rodado, gdyby pojechał do Argentyny? Pomidor, natomiast odrzucamy oferty za Angela i raczej będziemy je odrzucać. Nikt z Wisły nie jest na sprzedaż, a oferty są praktycznie za wszystkich tych młodych zdolnych zawodników. Moim zdaniem na tą chwilę my nawet nie chcemy siadać do stołu i rozmawiać o tych tematach" - tłumaczył Jarosław Królewski.

Decyzja ta wydaje się jak najbardziej zrozumiała. Zespół był bowiem w stanie wypracować sobie bezpieczną przewagę nad pozostałymi zespołami Betclic I Ligi. Dzięki temu perspektywa powrotu do najwyższej klasy rozgrywkowej staje się coraz bardziej realna. W przypadku awansu, Wisła Kraków wciąż będzie potrzebować swoich bohaterów, którzy zapewnią możliwość konkurowania z tuzami PKO BP Ekstraklasy.

