Łukasz Piszczek jako jeden z niewielu niedawnych reprezentantów Polski szybko zdecydował się na pracę trenerską. Była gwiazda polskiej kadry pierwsze kroki stawiała w rodzinnych Goczałkowicach Zdroju, gdzie na poziomie III ligi łączył funkcję zawodnika z członkiem sztabu szkoleniowego, a potem i pierwszym trenerem.

Ciekawym epizodem w CV Piszczka był powrót do Borussii Dortmund. Polak został włączony do sztabu szkoleniowego swojego kolegi z boiska Nuriego Sahina. Kadencja Turka nie zakończyła się jednak powodzeniem - duet byłych zawodników pożegnał się z Dortmundem już w styczniu po rozegraniu 27 spotkań.

W trakcie zmiany na stanowisku selekcjonera reprezentacji Polski postać Piszczka wielokrotnie pojawiała się w kontekście dołączenia do sztabu szkoleniowego polskiej kadry. Były piłkarz miał stanowczo odmawiać ze względu na chęć kontynuowania kariery w charakterze pierwszego trenera. Pierwszy poważny sprawdzian przyszedł w listopadzie ubiegłego roku, gdy przyjął ofertę od GKS-u Tychy.

Szybki koniec Łukasza Piszczka w GKS-ie Tychy. Ogłoszono nazwisko jego następcy

Piszczek został zatrudniony w miejsce Artura Skowronka. Cel dla byłego reprezentanta Polski był prosty - utrzymać Tyszan na zapleczu Ekstraklasy. Początki były jednak bardzo trudne. Piszczek w debiucie przegrał 1:2 ze Stalą Rzeszów. Zdecydowanie większym echem odbił się jego drugi mecz w nowej roli. Tyszanie na wyjeździe zostali rozbici 1:6 przez Miedź Legnica. W ostatnim meczu w 2025 roku GKS zdobył jeden punkt remisując z Polonią Warszawa.

Zimowy okres przygotowawczy miał być dla Piszczka prawdziwą szansą, ale także i testem. Oczekiwania były ogromne, lecz zakończyło się ogromnym niewypałem. Na "dzień dobry" GKS przegrał z Wisłą Kraków, a później również i z Górnikiem Łęczna oraz Puszczą Niepołomice. Jedyny punkt w tym roku zdobyli remisując z Odrą Opole.

Czarę goryczy przelała kompromitująca porażka 0:4 ze Stalą Mielec, czyli drużyną zagrożoną spadkiem, zmagającą się z dużymi problemami natury organizacyjno-finansowej. To dla działaczy GKS-u było zbyt wiele i w poniedziałek oficjalnie ogłoszono rozstanie z Piszczkiem.

Nie czekano długo z upublicznieniem nazwiska następcy Piszczka. Został nim Austriak Rene Poms. Polscy kibice mogą go pamiętać z blisko dwuletniej pracy w Lechu Poznań. Nowy szkoleniowiec GKS-u był wówczas asystentem Nenada Bjelicy. 50-latek ostatnio pracował w ojczyźnie prowadząc Grazer AK. Jako pierwszy trener w przeszłości był zatrudniany w chorwackim Osijeku i greckim PAS Giannina.

Debiut nowego trenera GKS-u odbędzie się już w najbliższy weekend. Ostatnia drużyna Betclic 1. Ligi zagra u siebie ze Śląskiem Wrocław.

Łukasz Piszczek Artur Barbarowski East News

Łukasz Piszczek i Nuri Sahin JAN FROMME / firo Sportphoto / dpa Picture-Alliance via AFP AFP

Łukasz Piszczek na PGE Narowodym Wojciech Olkusnik East News

