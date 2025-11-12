Oficjalnie: Łukasz Piszczek trenerem śląskiego klubu. Jest komunikat

Powiedzieć, że GKS Tychy nie radzi sobie w ostatnim czasie najlepiej, to jakby niczego nie powiedzieć. Ekipa ze Śląska w ostatnich szesnastu meczach w lidze aż dziesięciokrotnie schodziła z murawy pokonana, co sprawiło, że zajmuje obecnie 16. miejsce w ligowej tabeli Betclic 1. ligi i jednocześnie zameldowała się w strefie spadkowej.

To przekonało władze klubu do zmiany na stanowisku trenera, a Łukasza Piszczka zaczęto coraz śmielej łączyć z tyską drużyną. Na oficjalne potwierdzenie tych doniesień nie musieliśmy długo czekać. Przełom nastąpił 12 listopada o godzinie 14:00.

Łukasz Piszczek nowym trenerem GKS-u Tychy. Jest komunikat klubu

- Cieszę się z rozpoczęcia nowego etapu na mojej trenerskiej drodze. Przez ostatnie lata przygotowywałem się do pracy trenerskiej i dziś mogę rozpocząć ją w miejscu, które ma duży potencjał i ambicje. GKS Tychy to klub z zapleczem, historią i pasją kibiców. Chcę wspólnie z zespołem zbudować solidne fundamenty pod długofalowy rozwój. Wierzę w codzienną pracę, konsekwencję i odpowiedzialność - wyznał Piszczek w rozmowie z klubowymi mediami.

Były reprezentant Polski związał się z nowym klubem umową obowiązującą do 30 czerwca 2027 roku, z opcją przedłużenia o kolejny sezon. Jego nowymi asystentami zostali Przemysław Gomułka i Robert Góralczyk.

- Z dumą witam Łukasza Piszczka jako nowego trenera GKS-u Tychy. W ciągu ostatnich tygodni nasze rozmowy były niezwykle pozytywne i jestem przekonany, że zatrudnienie Łukasza to ogromny krok naprzód dla naszego klubu. Jego filozofia piłkarska i styl przywództwa idealnie wpisują się w naszą długoterminową wizję dla GKS-u - mówi członek zarządu Maximilian Kothny.

Dla Łukasza Piszczka nie będzie to debiut w roli trenera. Do tej pory miał on okazję pełnić funkcję asystenta Nuriego Sahina w Borussii Dortmund. Później objął on pieczę nad zespołem LKS Goczałkowice-Zdrój, który prowadził od końcówki lipca, aż do teraz - łącznie w 16. meczach.

Przerwa reprezentacyjna pozwoli z kolei lepiej wprowadzić się Piszczkowi do nowej drużyny. Jego debiut w roli trenera nastąpi "dopiero" 22 listopada, kiedy to GKS Tychy zmierzy się w wyjazdowym spotkaniu ze Stalą Rzeszów.

