Oficjalnie: Arka Gdynia ma nowego trenera. Ten wybór zaskoczył kibiców

Nowy trener Arki największą część swojej kariery trenerskiej spędził jednak w innym śląskim klubie, czyli Odrze Wodzisław . Miało to miejsce w latach 2001-2004 i był to również pierwszy zespół prowadzony przez Ryszarda Wieczorka . Wszystkie 101 meczów pod jego wodzą Odra rozegrała na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Polsce .

Ryszard Wieczorek nowym trenerem Arki Gdynia

- Nie boję się wyzwań. Jestem tak długo trenerem, tak długo pracowałem na różnym poziomie, że to dodatkowa adrenalina. Chcę dotrzeć do zawodników i zdiagnozować, gdzie z ich perspektywy jest problem, że w ostatnim okresie nie wygrywają, a tracą bramki w końcówce. Zdaję sobie sprawę, że nie będzie łatwo. Wiem, jakie w Gdyni są oczekiwania, ale zrobię wszystko, by w te minimum osiem spotkań wykonać taką pracę, by Arka znalazła się w Ekstraklasie - powiedział Ryszard Wieczorek po podjęciu pracy na nowym stanowisku.