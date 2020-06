Niespodzianka na zapleczu Ekstraklasy. Warta Poznań straciła fotel lidera po tym, jak przegrała 0-2 z walczącą o utrzymanie Odrą Opole.

Dla Odry trzy punkty zdobyte w meczu z Wartą są bardzo cenne. Pozwoliły one na opuszczenie strefy spadkowej, do której wpadł pogrążony w kryzysie GKS Bełchatów. Drużyna ta ma jednak do rozegrania swoje spotkanie z Zagłębiem Sosnowiec.



Prowadzenie gospodarzom dał w 37. minucie Arkadiusz Piech, a wynik meczu w 50. minucie ustalił Krzysztof Janus, skutecznie egzekwując rzut karny.



W końcówce meczu zmianę, którą zapamięta na długo dał Szymon Skrzypczak. 30-letni napastnik zmienił Arkadiusza Piecha w 80. minucie i zdążył obejrzeć dwie żółte kartki i wylecieć z boiska. Osłabiona Odra zdołała utrzymać prowadzenie do końca meczu.



Warta straciła pozycję lidera na rzecz Podbeskidzia Bielsko-Biała, do którego traci jeden punkt.



Odra Opole - Warta Poznań 2-0 (1-0)



Bramki: 1-0 Piech (37.), 2-0 Janus (50. - z rzutu karnego).



Czerwona kartka: Odra - Skrzypczak (89. - za dwie żółte).

