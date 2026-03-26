Odejście Papszuna, a później duży kryzys. Obwieszczono koniec. Klamka zapadła
Przejście Marka Papszuna z Rakowa Częstochowa do Legii Warszawa wywołało kilka innych ruchów trenerskich w polskiej piłce. W Częstochowie Papszuna zastąpił Łukasz Tomczyk, który z kolei pozostawił Polonię Bytom. Ówczesnego wicelidera Betclic 1. Ligi przejął Patryk Czubak, jeszcze do niedawna pracujący w Widzewie Łódź. Jego kadencja na Górnym Śląsku zakończyła się ogromną klapą. Pierwszoligowiec w czwartek ogłosił rozstanie z 32-latkiem.
Kryzys Legii Warszawa i walka zdobywcy ostatniego Pucharu Polski o utrzymanie w lidze jest jednym z głównych tematów do rozmów wśród kibiców polskiej Ekstraklasy. Sezon w roli trenera "Wojskowych" rozpoczął Edward Iordanescu. Po szybkim rozstaniu z Rumunem drużynę przejął Inaki Astiz.
Debiutujący w tej roli Hiszpan nie sprostał wyzwaniu. Legia odpadła z Ligi Konferencji na etapie fazie ligowej, a w Ekstraklasie uwikłała się w walkę o utrzymanie. Na koniec 2025 roku stołeczna drużyna zajmowała miejsce w strefie spadkowej.
Roli uratowania Legii podjął się Marek Papszun. Szkoleniowiec przez długie lata związany z Rakowem Częstochowa z początkiem nowego roku zmienił otoczenie. Ten ruch wywołał kilka innych ruchów w polskiej piłce, których efekty teraz obserwujemy.
Nowy trener nie zdał egzaminu. Polonia Bytom ogłosiła szybkie rozstanie
Jeszcze zanim ogłoszono odejście Papszuna z Rakowa Częstochowa dziennikarze byli już praktycznie pewni nazwiska jego następcy. Wybór padł na Łukasza Tomczyka, młodego trenera z niewielkim stażem w roli pierwszego trenera. Piłkarska Polska poznała 37-latka z pracy w Polonii Bytom. Pod jego wodzą klub z Górnego Śląska awansował do Betclic 1. Ligi, a na koniec swojej pracy zostawił drużynę na pozycji wicelidera.
Polonia na półmetku świetnego dla siebie sezonu musiała szybko znaleźć następcę swojego dotychczasowego trenera. Ostatecznie postawiono na Patryka Czubaka, którego kibice pamiętają jeszcze z niedawnej pracy w Widzewie Łódź. Tamta kadencja nie zakończyła się powodzeniem, lecz w Bytomiu mieli nadzieję na zdecydowanie lepszą sytuację.
Skończyło się jednak spektakularną klapą. W czwartek ogłoszono rozstanie z Czubakiem po zaledwie sześciu spotkaniach ligowych. Polonia pod wodzą nowego trenera zanotowała fatalny bilans dwóch remisów i czterech porażek. Zaledwie dwa punkty zdobyte w sześciu spotkaniach zepchnęły Polonię z drugiej aż na 11. pozycję w tabeli.
W osobnym komunikacie Polonia poinformowała, że funkcję pierwszego trenera do końca sezonu obejmie Wojciech Mróz - dotychczasowy asystent Czubaka, który w przeszłości przez wiele lat był zawodnikiem klubu z Bytomia.