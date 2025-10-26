O której gra Wisła Kraków? Gdzie oglądać mecz ze Stalą Rzeszów? [TRANSMISJA NA ŻYWO]
Wisła Kraków w 14. kolejce I ligi zagra ze Stalą Rzeszów. "Biała Gwiazda", która pewnie plasuje się na pozycji lidera, jest wyraźnym faworytem spotkania, które zostanie rozegrane na stadionie im. Henryka Reymana. O której godzinie mecz Wisła Kraków - Stal Rzeszów? Gdzie oglądać? Transmisja na żywo, stream. Program TV. Piłka nożna. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.
Mecz Wisła Kraków - Stal Rzeszów w ramach 14. kolejki I ligi zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 14:30. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP Sport oraz TVP Polonia. Dostępny będzie również darmowy stream online na stronie internetowej TVP Sport oraz w aplikacji mobilnej. Relacja tekstowa oraz wynik w Interii Sport.
Wisła Kraków - Stal Rzeszów. O której godzinie i gdzie obejrzeć mecz? I liga [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]
Wisła Kraków znakomicie prezentuje się w tym sezonie I ligi. Kibice "Białej Gwiazdy" z pewnością żyją nadzieje, że jest to "ten sezon", kiedy ich klub wróci do PKO BP Ekstraklasy. Na razie po 13. kolejkach Wisła ma na koncie 32 punkty i tylko trzykrotnie traciła punkty, dwa razy remisując i raz przegrywając. Licząc także Puchar Polski, piłkarze Mariusza Jopa pozostają niepokonani już od siedmiu spotkań. W ostatnim meczu Wiślacy pokonali 3:0 Puszczę Niepołomice.
Pamiętając, że w ostatnich 13. kolejkach poprzedniego sezonu Stal Rzeszów przegrała aż 11 meczów i tylko dwa zremisowała, można powiedzieć, że dość dobrze prezentuje się w tych rozgrywkach. Rzeszowianie w 13 spotkaniach odnieśli sześć zwycięstw, dwa razy remisowali i doznali pięciu porażek, co dało im 20 punktów i siódmą lokatę. W poprzedni weekend Stal została jednak rozbita aż 1:4 przez ŁKS, co nie jest zbyt dobrym prognostykiem przed potyczką z liderem.
W ubiegłym sezonie oba zespoły zagrał ze sobą dwukrotnie. W pierwszym meczu w Krakowie padł remis 1:1, natomiast w Rzeszowie Wisła zwyciężyła 3:0. Co ciekawe, dwa ostatnie mecze ligowe tych drużyn przy Reymonta kończyły się remisami, kolejno 0:0 i 1:1.
Mecz Wisła Kraków - Stal Rzeszów w ramach 14. kolejki I ligi zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 14:30. Relacja tekstowa oraz wynik w Interii Sport.
Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP Sport oraz TVP Polonia. Dostępny będzie również darmowy stream online na stronie internetowej TVP Sport oraz w aplikacji mobilnej.