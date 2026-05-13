NKO jednak do cna bezlitosna. Nie będzie punktów. Wisła Kraków z walkowerem

W 7. kolejce trwającego sezonu Wisła Kraków mierzyła się na swoim obiekcie ze Śląskiem Wrocław. Gospodarze rozgromili rywala 5:0. Jedynym hat-trickiem w bieżącym cyklu popisał się wówczas Angel Rodado.

Do rewanżu miało dojść 7 marca. "Biała Gwiazda" nie pojechała jednak na mecz w proteście przeciwko odmowie wpuszczenia na stadion kibiców z Krakowa. Została za to ukarana walkowerem.

Walkower Wisły utrzymany. Członkowie NKO nie znaleźli podstaw do wycofania sankcji. Śląsk walczy o milion złotych

W środę obradowali w tej sprawie członkowie Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN. Jak informuje TVP Sport, kara walkowera dla Wisły została utrzymana. Nie podjęto natomiast decyzji w dwóch pozostałych wątkach tej sprawy.

Śląsk domagał się anulowania kary miliona złotych za decyzję o organizacji marcowego meczu bez udziału fanów "Białej Gwiazdy.

"Ta sprawa przez NKO powinna zostać domknięta w przyszłym tygodniu, ale jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, po tym, co w środę zaprezentowali przedstawiciele Śląska w Warszawie, utrzymanie wysokości orzeczonej w pierwszej instancji kary w wysokości miliona złotych lub jej co najwyżej minimalne obniżenie, jest bardziej prawdopodobne niż przed środowymi obradami" - czytamy w serwisie Sportowy24.pl.

Wrocławianie oczekiwali też zwrotu poniesionych kosztów i utraconych korzyści. Tu adresatem roszczeń była Wisła. Rozstrzygnięcia palącej kwestii w środę się nie doczekaliśmy. Została przekazana do ponownego rozpatrzenia w pierwszej instancji, czym zajmie się Komisja ds. Rozgrywek.

Tymczasem czteroletnia batalia Krakowian o powrót do Ekstraklasy zakończyła się powodzeniem. Awans zapewnili sobie przed pięcioma dniami, wygrywając 2:0 z Chrobrym Głogów. Wszystko wskazuje na to, że w najbliższy weekend ten sam cel osiągnie również drugi obecnie w tabeli Śląsk.

Angel Rodado, najlepszy obecnie snajper Wisły Kraków

Wisła Kraków

Jarosław Królewski, sternik "Białej Gwiazdy"

