Nieprawdopodobny wyczyn gwiazdora Wisły. Po meczu przyznał: Zaczęły się wielkie zmiany

To był Twój najlepszy mecz w Wiśle?

- Chyba drugi. Pierwszy był finał Pucharu Polski na Stadionie Narodowym.

Ale to dziś strzeliłeś trzy bramki i zaliczyłeś asystę.

- No tak, ale teraz zdobyliśmy trzy punkty, a wtedy puchar (śmiech). Ale oczywiście, dziś zagraliśmy bardzo dobre spotkanie. Nie tylko ja, ale cała drużyna. Jesteśmy bardziej niż szczęśliwi, ponieważ bardzo potrzebujemy punktów. Ta wygrana doda nam pewności siebie.

Co się stało z Wisłą w ciągu tygodnia? Na inaugurację porażką u siebie ze Zniczem, a teraz 5:0 na wyjeździe z Ruchem.

- Bardzo ważne jest, jak zaczynasz mecz. A dziś zrobiliśmy to naprawdę dobrze i złapaliśmy pewność siebie. Dlatego powtarzam, że koncentracja od początku jest kluczowa, bo jak strzelisz gola, to jest dużo łatwiej.



Z Ruchem bardzo dobrze wykonywaliście też stałe fragmenty gry.



- Marko Poletanović jest tu kluczowym zawodnikiem. Dawał naprawdę dobre piłki, co jest ważne, ponieważ z tego strzelamy bramki. A to jest niezwykle istotne, bo w trudnym meczu może zdecydować o wyniku.

W meczu z Ruchem wydawało się, że masz trochę więcej miejsca na boisku.

- Każda drużyna przeciwko nam gra inaczej. Znicz bronił trochę niżej, dlatego było mniej miejsca. A kiedy wystawia się w defensywie 10 zawodników, to trudno znaleźć miejsce. Dzisiaj również graliśmy szybciej, dzięki czemu znajdujemy przestrzenie.



Która z dzisiejszych bramek była dla ciebie najważniejsza?



- Nie wiem, chyba wszystkie... Chciałbym te gole dedykować mojemu niedawno narodzonemu synowi Janowi, no i naszej rzeczniczce Karolinie Kawuli, która pomogła nam go zarejestrować (śmiech). Jan na pewno oglądał ten mecz. No, może nie oglądał, ale był przed telewizorem (śmiech).

W twoim życiu zaczęły się teraz duże zmiany.

- Tak, ale jesteśmy bardzo szczęśliwi.

Zimą w meczach towarzyskich nie strzelałeś zbyt wielu bramek. Był to powód do niepokoju?

- Nie, ponieważ byłem skupiony na pracy w okresie przedsezonowym. Trochę czasu przed zgrupowaniem spędziłem z żoną w szpitalu, a z Turcji musiałem wrócić wcześniej, więc miałem inny rodzaj przygotowań. Ale proszę mi wierzyć - wszyscy dobrze pracujemy i jesteśmy gotowi na rundę wiosenną.

Który Wisła była prawdziwa - ta z meczu z Ruchem, czy ze Zniczem?

- Mam nadzieję, że ta ze Stadionu Śląskiego. Jednak każdy mecz jest inny, choć musimy dążyć do tego, by z każdym grać tak jak z Ruchem. Wtedy możemy wygrać wszystko.

Szczególnie, że kluczowe będą mecze ze słabszymi rywali.

- Nie ma siły, z każdym musimy grać tak jak dziś. Wiadomo, że większy prestiż mają zwycięstwa z zespołami z góry tabeli, ale za każdy mecz są trzy punkty. Musimy być gotowi na różne mecze i różne scenariusze. Czeka nas dużo ciężkiej walki. Dziś musimy cieszyć się wygraną z Ruchem, ale trzeba pamiętać, że to jeden mecz ligowy. Nie możemy świętować tego zwycięstwa przez cztery dni, bo od jutra myślimy już o kolejnych meczu.

Dziś jesteście na szóstym miejscu i do drugiego tracicie 11 punktów. Myślisz, że bezpośredni awans jest jeszcze realny?

- To w sumie nie zależy od nas. My możemy tylko próbować wygrać każdy mecz, ale jeśli rywale nie będą przegrywali, to ich nie dogonimy. Dlatego tydzień w tydzień musimy być skoncentrowani i robić swoje.

Bardziej podobała ci się atmosfera na Stadionie Śląskim czy na Narodowym?

- Niby była podobna, ale jednak inna. Na Śląskim od kibiców dzieli nas większa odległość, ale kiedy patrzysz na trybuny, to widzisz coś niesamowitego.

W ogóle lubisz grać na takich lekkoatletycznych stadionach?

- Od dzisiaj to nawet kocham (śmiech).

Po meczu zabrałeś ze sobą piłkę. Co zamierzasz z nią zrobić?

- Zatrzymam ją. Mam jeszcze jedną z meczu przeciwko Arce [wówczas Rodado też skompletował hattrick]. Zachowam ją, bo jest dla mnie wyjątkowa.

Rozmawiał i notował w Chorzowie Piotr Jawor

Rozmawiał i notował w Chorzowie Piotr Jawor

