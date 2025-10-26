Partner merytoryczny: Eleven Sports

Nieprawdopodobna sytuacja w meczu Wisły Kraków. Emocje do samego końca

Piotr Jawor

Stal Rzeszów dwa razy wykonywała ten sam rzut karny, ale za każdym razem nieskutecznie. Mimo to goście napędzili sporo strachu liderowi Ekstraklasy, ale ostatecznie Wisła Kraków wygrała 2:1 i zanotowała trzecie zwycięstwo z rzędu.

Emocje w meczu Wisła Kraków - Stal Rzeszów były do samego końca
Emocje w meczu Wisła Kraków - Stal Rzeszów były do samego końcaIgor Zadecki/Arena AkcjiNewspix.pl

- Byłoby idealnie, gdybyśmy szybko otworzyli to spotkanie. Zawsze staramy się od samego początku dominować i narzucić swoją grę. Szczególnie u siebie - podkreślał przed meczem Mariusz Jop.

Szkoleniowiec Wisły Kraków po raz kolejny w tym sezonie nie rzucał słów nie wiatr. Co prawda to Stal zaatakowała od pierwszej minuty, ale za moment gospodarze zrobili to znacznie konkretniej.

Maciej Kuziemka dograł ze skrzydła, piłka trafiła pod nogi Juliusa Ertlthalera i Austriak już po niespełna trzech minutach dał Wiśle prowadzenie.

Krakowianie jakby chcieli jednak trochę podnieść dramaturgię spotkania i chwilę później wystawili na próbę Patryka Letkiewicza. Wielki błąd popełnił Angel Rodado, który podał piłkę do Jonathana Juniora i napastnik gości pomknął sam na sam z bramkarzem Wisły, ale Letkiewicz okazał się szybszy.

Stal w tym sezonie wychodzi z założenia, że lepiej atakować niż bronić, więc rzeszowianie nie próbowali zamykać się na swojej połowie, tylko grali otwartą piłkę. To dawało też kolejne okazje wiślakom, a najlepsze okazje miał Angel Rodado. Najpierw zamiast strzału zdecydował się na niecelne podanie, a tuż przed przerwą Swiatosław Waniwśkyj świetnie obronił uderzenie Hiszpana.

Wisła - Stal Rzeszów Ogromne emocje w drugiej połowie

Pierwszy kwadrans drugiej połowy nie zapowiadał tego, co się stanie w okolicach 60. minuty. Oliwier Sławiński padł w polu karnym, ale sędzia nie podyktował rzutu karnego. Zmienił jednak decyzję po obejrzeniu VAR-u i do piłki podszedł Junior. Brazylijczyk uderzył w prawy róg bramki Letkiewicza, ale bramkarz Wisły odbił piłkę. Za chwilę sędzia jednak znów był przy monitorze, bo okazało się, że Letkiewicz w momencie uderzenia nie stał już na linii bramkowej i karnego powtórzono. Tym razem do piłki podszedł Sebastien Thill, ale poślizgnął się i przestrzelił nad bramką.

Mimo dwóch doskonałych okazji, Stal wciąż była bez gola, a za moment otrzymała kolejny cios, bo Rodado kapitalnym uderzeniem z pierwszej piłki z linii pola karnego podwyższył na 2:0.

To trafienie nie złamało jednak rzeszowian, bo za moment Seif Darwish zdobył kontaktową bramkę. Później była jeszcze nieuznana bramka Marko Bozicia (wiślak dotknął piłkę ręką), kilka niezłych akcji z obu stron, ale ostatecznie do gospodarze zanotowali kolejne zwycięstwo.

PJ

Betclic 1 Liga
14. Kolejka
26.10.2025
14:30
Zakończony
Julius Ertlthaler
3'
Angel Rodado
69'
Seif Darwish
75'
Wszystko o meczu

Składy drużyn

Wisła Kraków
Stal Rzeszów
Rezerwowi

Statystyki meczu

Wisła Kraków
2 - 1
Stal Rzeszów
Posiadanie piłki
53%
47%
Strzały
11
11
Strzały celne
4
5
Strzały niecelne
4
3
Strzały zablokowane
3
3
Ataki
69
57
Wisła Kraków
Wisła KrakówMarcin Golba/NurPhoto/AFPAFP
Mariusz Jop
Mariusz JopMarcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
Dwóch piłkarzy rywalizuje o piłkę na boisku podczas meczu, jeden w czerwonym stroju, drugi w niebieskim, widoczny intensywny pojedynek fizyczny między zawodnikami.
Wisła KrakówArtur BarbarowskiEast News

