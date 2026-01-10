Partner merytoryczny: Eleven Sports

Niedawno mógł odejść, a teraz taki ruch. Wisła Kraków z jasnym komunikatem

Wisła Kraków rozpoczęła już przygotowania do rundy wiosennej, podczas której nadrzędnym celem będzie powrót na boiska Ekstraklasy. Zawodnicy już za chwilę wyruszą na zgrupowanie do Turcji. Sporo dzieje się również w gabinetach działaczy lidera Betclic 1. Ligi. W sobotnie popołudnie Wisła opublikowała komunikat ws. przyszłości jednego ze swoich zawodników, który jeszcze nie tak dawno był bliski wyjazdu z naszego kraju.

Czterech piłkarzy w czerwonych koszulkach z numerami 52, 9, 97 i 12 stoi na murawie stadionu, unosząc dłonie w geście radości. W tle widoczne puste trybuny i niewielka liczba osób.
Wisła KrakówPhoto by Marcin GolbaGetty Images

Wisła Kraków do rundy wiosennej Betclic 1. Ligi przystępuje z pozycji zdecydowanego lidera. "Biała Gwiazda" ma na półmetku rywalizacji dziewięć punktów przewagi nad drugą Polonią Bytom oraz dziesięć "oczek" więcej od trzeciej Pogoni Grodzisk Mazowiecki. Cel dla krakowskiego klubu jest oczywisty - powrót na boiska Ekstraklasy po czterech sezonach przerwy.

Podopieczni Mariusza Jopa do treningów wrócili 5 stycznia. Już w niedzielę 11 stycznia lider Betclic 1. Ligi wyruszy na zgrupowanie do Turcji, gdzie zmierzy się z bułgarskimi, czeskimi oraz ukraińskimi klubami. Tuż przed powrotem do rywalizacji w lidze Wisła zagra jeszcze sparing ze Stalą Mielec.

Wisła Kraków póki co nie potwierdziła jeszcze żadnego wzmocnienia. Na razie zmiany kadrowe dotyczą jedynie odejść kolejnych zawodników. Szeregi ligowego rywala GKS-u Tychy wzmocnił Igor Łasicki. Duże pieniądze "Biała Gwiazda" zarobi natomiast na wypożyczeniu Wiktora Staszaka do włoskiego Lecce. W mediach pojawiały się pogłoski o kwocie kilkuset tysięcy euro (lecz mniej niż 500 tysięcy euri).

    Wisła Kraków z ważnym ruchem. Jakub Krzyżanowski otrzymał nowy kontrakt

    Nie tak dawno okazało się, że Wisła była bliska straty jeszcze jednego utalentowanego zawodnika. Jak informował portal "sport.tvp.pl" czeski Banik Ostrawa był bardzo zdeterminowany, by sprowadzić do siebie Jakuba Krzyżanowskiego. Działacze krakowskiego klubu zdecydowały się przyjąć ofertę, lecz ostateczną decyzję oddali 19-letniemu defensorowi. Jego odpowiedź była zdecydowana.

    Krzyżanowski usłyszał w klubie, że nie ma presji na transfer i ostatecznie sam zdecydował, że woli pozostać pod Wawelem. Nie był przekonany, że transfer do ligi czeskiej będzie dla niego odpowiednim krokiem.
    opisywał dziennikarz TVP Sport Mateusz Miga

    Niedługo po tych wydarzeniach Wisła Kraków postanowiła opublikować komunikat, który rozwiewa wątpliwości w sprawie 19-latka. Jakub Krzyżanowski związał się z klubem nowym kontraktem obowiązującym do 30 czerwca 2027 roku. Umowa z klubem zawiera również opcję przedłużenia kontraktu o kolejny sezon.

    Krzyżanowski w tym sezonie zagrał w 17 spotkaniach ligowych w barwach Wisły Kraków, raz wpisując się na listę strzelców. 19-latek zdecydowaną większość poprzedniego sezonu spędził we Włoszech, gdzie nabierał cennego doświadczenia w młodzieżowym zespole Torino FC.

    Grupa piłkarzy w czerwonych koszulkach cieszy się z bramki na murawie stadionu, wokół nich widoczni kibice na trybunach oraz fotograf na skraju boiska.
    Wisła KrakówMICHAL KLAG/REPORTEREast News
    Mariusz Jop
    Mariusz JopMarcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
