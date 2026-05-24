Niecodzienna feta Wisły Kraków. Do załatwienia została jeszcze jedna ważna sprawa

Wisła Kraków już dwie kolejki temu zapewniła sobie awans, ale świętowanie zaplanowane jest na niedzielę. I trzeba przyznać, że klub się do tego przygotował huczniej niż za czasów, gdy Wisła seryjnie sięgała po mistrzostwo. Przed i w przerwie meczu na murawie koncertować będzie Mała Armia Janosika, Kamil Bednarek i Organek, a po spotkaniu kibice przemaszerują na Rynek Główny, gdzie odbędzie się feta.

- To jest fantastyczne uczucie. Uczucie satysfakcji wynikające nie tylko z mojej pracy, ale też bardzo wielu osób. To była cierpliwość i konsekwencja w działaniu. Ten dzień to będzie taka nagroda dla całej społeczności, żebyśmy mogli wspólnie świętować i cieszyć się z czegoś, na co czekaliśmy aż cztery lata - zaznacza Mariusz Jop.

Szkoleniowiec poprowadził Wisłę do upragnionego awansu, ale dziś nie może być pewny, że to właśnie on poprowadzi drużynę w Ekstraklasie. Jego kontrakt wygasa z końcem czerwca i choć wszystko wskazuje, że zostanie przedłużony, to jednak obecnie nie można być tego pewnym.

Jestem zwarty i gotowy. Natomiast wiadomo, że zawsze musi być to duża chęć z obu stron. W przyszłym tygodniu mamy umówione spotkanie i zobaczymy, w którą stronę nas zaprowadzą te rozmowy. Temat jest otwarty

Wisła Kraków. Na pożegnanie mecz z Pogonią Siedlce

Na rozstanie z I ligą wiślacy zmierzą się dziś z Pogonią Siedlce. Choć stawką spotkania będzie głównie powiększenie dorobku punktowego (gospodarze mają już zapewnione pierwsze miejsce, goście utrzymanie), to trener Jop nie przewiduje taryfy ulgowej.

- Postawię na bardzo mocny skład, ale planujemy kilka zmian. Nie chcę mówić o szczegółach, ale w niedzielę będziemy mogli zobaczyć także innych piłkarzy na boisku - zaznacza szkoleniowiec.

PJ

Mariusz Jop Artur Barbarowski East News

Mariusz Jop Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Jarosław Królewski Michal Klag East News





Bologna FC 1909 - Inter Mediolan 3-3. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports