Niecodzienna feta Wisły Kraków. Do załatwienia została jeszcze jedna ważna sprawa

Piotr Jawor

Piotr Jawor

Wisła Kraków będzie dziś świętowała awans do Ekstraklasy i to w sposób, w jaki nie fetowała nawet mistrzostw Polski. Po meczu z Pogonią Siedlce (godz. 16:30) wystrzelą szampany, ale trener Mariusz Jop z tyłu głowy będzie miał nadchodzące rozmowy. W przyszłym tygodniu szkoleniowiec będzie bowiem negocjował przedłużenie kontraktu.

Jarosław Królewski w okularach, ubrany na czarno, stoi z dłonią opartą o brodę
Jarosław Królewski wkrótce będzie rozmawiał z trenerem Mariuszem JopemWojciech MatusikEast News

Wisła Kraków już dwie kolejki temu zapewniła sobie awans, ale świętowanie zaplanowane jest na niedzielę. I trzeba przyznać, że klub się do tego przygotował huczniej niż za czasów, gdy Wisła seryjnie sięgała po mistrzostwo. Przed i w przerwie meczu na murawie koncertować będzie Mała Armia Janosika, Kamil Bednarek i Organek, a po spotkaniu kibice przemaszerują na Rynek Główny, gdzie odbędzie się feta.

- To jest fantastyczne uczucie. Uczucie satysfakcji wynikające nie tylko z mojej pracy, ale też bardzo wielu osób. To była cierpliwość i konsekwencja w działaniu. Ten dzień to będzie taka nagroda dla całej społeczności, żebyśmy mogli wspólnie świętować i cieszyć się z czegoś, na co czekaliśmy aż cztery lata - zaznacza Mariusz Jop.

Zobacz również:

Tomasz Kwiatkowski podczas oczekiwania na przybycie zawodników Wisły Kraków
I Liga

Drakońska kara za niewpuszczenie kibiców Wisły. PZPN z ostatecznym werdyktem

Bartłomiej Wrzesiński
Bartłomiej Wrzesiński

Szkoleniowiec poprowadził Wisłę do upragnionego awansu, ale dziś nie może być pewny, że to właśnie on poprowadzi drużynę w Ekstraklasie. Jego kontrakt wygasa z końcem czerwca i choć wszystko wskazuje, że zostanie przedłużony, to jednak obecnie nie można być tego pewnym.

Jestem zwarty i gotowy. Natomiast wiadomo, że zawsze musi być to duża chęć z obu stron. W przyszłym tygodniu mamy umówione spotkanie i zobaczymy, w którą stronę nas zaprowadzą te rozmowy. Temat jest otwarty
podkreśla Jop

Wisła Kraków. Na pożegnanie mecz z Pogonią Siedlce

Na rozstanie z I ligą wiślacy zmierzą się dziś z Pogonią Siedlce. Choć stawką spotkania będzie głównie powiększenie dorobku punktowego (gospodarze mają już zapewnione pierwsze miejsce, goście utrzymanie), to trener Jop nie przewiduje taryfy ulgowej.

- Postawię na bardzo mocny skład, ale planujemy kilka zmian. Nie chcę mówić o szczegółach, ale w niedzielę będziemy mogli zobaczyć także innych piłkarzy na boisku - zaznacza szkoleniowiec.

PJ

Łysy mężczyzna w sportowej kurtce z herbem klubu piłkarskiego stoi na tle stadionu, w tle rozmazane sylwetki kibiców i trybuny.
Mariusz JopArtur BarbarowskiEast News
Mariusz Jop
Mariusz JopMarcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
Mężczyzna w okularach ubrany w ciemny garnitur, białą koszulę i czarny krawat, trzyma mikrofon na tle bordowej ścianki z niewyraźnymi logotypami.
Jarosław KrólewskiMichal KlagEast News


Bologna FC 1909 - Inter Mediolan 3-3. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports)Eleven SportsEleven Sports

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja