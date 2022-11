Nerwowo po meczu Wisły Kraków! Trener próbował tłumaczyć

Wisła Kraków. Sobolewski: Graliśmy z pasją i zaangażowaniem

Mniej wyrozumiałe są jednak trybuny. Wisła miała bić się o awans do Ekstraklasy, tymczasem po tej kolejce prawdopodobnie zakopie się w dolnej części tabeli. Takiego stanu rzeczy kibice mają dość i kolejny raz dali to jasno do zrozumienia. Spośród gwizdów i bluzgów najbardziej słyszalna była przyśpiewka: "Co wy robicie, wy naszą Wisłę hańbicie".