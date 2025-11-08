Nawałka wróci do pracy w Krakowie? Jest reakcja. Ostrzej się nie dało
Adama Nawałkę spokojnie można nazwać legendarnym trenerem reprezentacji Polski. Jego ostatnim pracodawcą był Lech Poznań, z którym rozstał się w 2019 roku. Z doniesień medialnych wynika, że o zatrudnieniu 68-latka marzy jeden z krakowskich klubów. Na wieści te w sobotnim programie na kanale "Meczyki" zareagował Roman Kołtoń. - Zlitujmy się - mówił ekspert.
Mowa o Wieczystej, która w tym sezonie pożegnała już dwóch trenerów. 5 października z posadą niespodziewanie pożegnał się Przemysław Cecherz, który wprowadził krakowską drużynę do I ligi. Po kilku słabszych momentach 52-latek został zwolniony.
Jego miejsce zajął Gino Lettieri. Włoch trenował zespół beniaminka przez... trzy spotkania. Wojciech Kwiecień bardzo szybko stracił do niego cierpliwość. Obecnie tymczasowym trenerem został Rafał Jędraszczyk. W międzyczasie Wieczysta szuka kolejnego szkoleniowca, którego zadaniem będzie awans do Ekstraklasy.
Usłyszał, gdzie może trafić Nawałka. Wypalił bez ogródek: Zlitujmy się
Według informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka jednym z kandydatów na tę posadę ma być Adam Nawałka. "Temat zatrudnienia byłego selekcjonera reprezentacji Polski jest realny, ale sprawa nie jest przesądzona" - informował dziennikarz. W przyszłym tygodniu ma dojść do rozmów pomiędzy klubem a byłym selekcjonerem reprezentacji Polski.
Temat ten szybko rozgrzał ekspertów. Podczas sobotniego programu "Piłkarski Salon" swoją opinię wygłosił Roman Kołtoń. Kiedy prowadzący - Jakub Polkowski - poruszył wątek potencjalnego zatrudnienia Nawałki w Wieczystej, nie gryzł się w język.
Nie no panowie, zlitujmy się. Nawałka jest zbyt poważnym gościem
- Już nawet nie chodzi o trenera. To jest zbyt poważny facet, żeby zgodził się na zatrudnienie w Wieczystej (...) Bardzo bym się zdziwił. Moim zdaniem Adam Nawałka nie da zielonego światła na taki ruch - dodał.
Następnie Kołtoń odniósł się do funkcjonowania beniaminka zaplecza Ekstraklasy. - Dla mnie to jest klub bez mapy. Niech ten klub sam sobie przemyśli, czego chce - usłyszeliśmy.
W CV Adama Nawałki znajdziemy GKS Katowice (2008-2009), Górnika Zabrze (2010-2013), Lecha Poznań (2018-2019) oraz oczywiście reprezentację Polski, którą prowadził w latach 2013-2018 łącznie w pięćdziesięciu spotkaniach.
Wieczysta Kraków po 15. kolejkach zajmuje siódme miejsce, mając na koncie 23 punkty. Beniaminek nie odniósł zwycięstwa przez cały październik. W najbliższej serii gier zmierzy się u siebie ze Stalą Rzeszów (sobota godz.19:30).