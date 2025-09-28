Najpierw spadek, a potem to. Były mistrz Polski zwolnił trenera

W poprzedniej kampanii Stal uplasowała się na 16., spadkowym miejscu Ekstraklasy. Ekipie z Mielca udało się zebrać zaledwie 31 punktów. Często bywa tak, że spadkowicze nie potrafią odnaleźć się w pierwszoligowej rzeczywistości. Po początku tego sezonu można stwierdzić, że syndrom ten dotknął także zespół z Podkarpacia.

Po jedenastu rozegranych spotkaniach Stal plasuje się dopiero na 15. miejscu. Zaledwie 11 zgromadzonych oczek przełożyło się na trzy zwycięstwa, dwa remisy i aż sześć porażek. W czterech ostatnich meczach mielczanie okazywali się gorsi od rywala. Polegli kolejno przeciwko Wieczystej Kraków (0:2), Pogoni Grodzisk Mazowiecki (1:2), Puszczy Niepołomice (1:2) w Pucharze Polski i Stali Rzeszów (2:3). Mecz ten miał miejsce w sobotni wieczór 27 września.

VfB Stuttgart - Celta Vigo. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Było tuż przed północą. Dwukrotny mistrz Polski wyrzucił trenera, oficjalnie

20 kwietnia zespół po Januszu Niedźwiedziu przejął Ivan Djurdjević. Jego kariera w Mielcu nie trwała jednak zbyt długo. Po serii przegranych klub zaraz po starciu z rywalem z Rzeszowa, przed północą, poinformował, że Serb z polskim obywatelstwem został zwolniony.

"Klub FKS Stal Mielec S.A. informuje, że Ivan Djurdjević przestaje pełnić funkcję trenera FKS Stal Mielec. Trener dołączył do Stali Mielec 1 kwietnia i poprowadził nasz zespół w 20 spotkaniach zapisując na swoim koncie 4 zwycięstwa, 7 remisów i 9 porażek. Trenerze dziękujemy i życzymy powodzenia w dalszej karierze" - przekazano w komunikacie za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Rozwiń

Kto przejmie drużynę po Djurdjeviciu? "Decyzja dotycząca osoby pełniącej funkcję pierwszego trenera oraz ewentualnych zmian w sztabie szkoleniowym zostanie ogłoszona w oddzielnym komunikacie" - dodano.

W najbliższy piątek - 3 października - Stal Mielec na własnym stadionie zmierzy się z Chrobrym Głogów, czyli 11. obecnie ekipą I ligi.

Stal Mielec MICHAL TRZPIS/400MM Newspix.pl

Ivan Djurdjević Piotr Dziurman/REPORTER East News