Najmniejsi w całej lidze... Ekstraklasa już na nich czeka

To były dwie najmniejsze miejscowości w tym sezonie I ligi. O liczącej niespełna 700 mieszkańców Niecieczy cały świat dowiedział się już w 2016 r., gdy po raz pierwszy ekipa z podtarnowskiej wsi awansowała do Ekstraklasy. O drużynie z Niepołomic głośniej zrobiło się we wtorek, gdy na wyjeździe rozbiła Wisłę Kraków aż 4-1 i tym samym skazała 13-krotnych mistrzów Polski na kolejny rok w I lidze.