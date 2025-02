Nagły zwrot akcji ws. transferu. Wstrząs dla Wisły Kraków, klamka zapadła

Mowa tu o Alexisie Trouillecie , który jeszcze do niedawna związany był z greckim Panathinaikosem AO, w którym jednak w ostatnim czasie nie grał za wiele. Ekipa z Reymonta jeszcze wieczorem 3 lutego wydała komunikat, w myśl którego pomocnik miał przejść niebawem testy medyczne, a potem podpisać umowę z klubem z Betclic 1. Ligi .

Alexis Trouillet jednak nie dla Wisły Kraków. Piłkarz zdecydował się na powrót do ojczyzny

Jak się jednak okazało Trouillet ostatecznie zdecydował się na przenosiny do Rodez AF, zespołu występującego na poziomie Ligue 2. "Rozmawiałam z Alexisem. Otrzymał w ostatnich godzinach last minute offer z Francji (zdarza się) i mimo zaplanowanych testów zdecydował się wrócić do ojczyzny. Wkrótce jego rodzina się powiększy, więc decyzja nie była łatwa" - napisał na X (Twitterze) Jarosław Królewski, prezes Wisły.