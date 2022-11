Na meczu Ruchu Chorzów wywieszono transparent, który od razu wywołał skandal

Od razu podniosły się głosy oburzenia, bo hasło "biała rasa" ma oczywiste konotacje - używały go często grupy i organizacje propagujące rasistowskie poglądy.

To już kolejna w ostatnich dniach sytuacja, kiedy w polskim futbolu daje o sobie znać problem rasizmu. Wcześniej do skandalu doszło w meczu Pucharu Polski między Sandecją Nowy Sącz a Śląskiem Wrocław. Piłkarze Sandecji zdecydowali o zejściu do szatni, bo rasistowsko obrażany przez kibiców Śląska był ich zawodnik Elhadji Maissa Fall.