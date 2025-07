Mocna zapowiedź Wieczystej. Wisła Kraków naprawdę ma się czego obawiać

Jakiś czas temu w tę historię trudno było uwierzyć, ale z sezonu na sezon stawała się coraz bardziej realna. Jej głównym bohaterem jest Wojciech Kwiecień, który od lat woli jednak grać rolę drugoplanową lub w ogóle nie pojawiać się na scenie. Ale gdyby nie jego pieniądze, to dziś Wieczysta grałaby pewnie z Clepardią i Prądniczanką, a nie Śląskiem Wrocław.

Kwiecień w Krakowie często porównywany jest do Bogusława Cupiała. Nie wiadomo, co on sam o tym sądzi, bo jeszcze nigdy nie udzielił żadnego wywiadu (a nawet Cupiałowi zdarzały się odstępstwa od tej reguły). Kwiecień mógł jednak podążać drogą biznesmena z Myślenic, ale w pewnym momencie został na siłę przekierowany na inny tor.

Krakowski milioner przez lata wspierał Wisłę, też miał szansę stać się jej ratownikiem, jak niegdyś Cupiał. Wtedy jednak zjawiło się trio na czele z Jarosławem Królewskim i dla Kwietnia miejsca już nie było. Postanowił więc, że mimo ogromnej sympatii do Wisły, zbuduje coś swojego. Padło na Wieczystą, ale gdyby wówczas ktoś powiedział, że kiedyś zmierzy się "Białą Gwiazdą" w meczu ligowym, to historia z romantycznej od razu zamieniłaby się w mocne fantasy.

Wisła spadła jednak z Ekstraklasy i od trzech lat nie potrafi do niej wrócić, a Wieczysta roku po roku pięła się w hierarchii. Dziś oba kluby są w I lidze i coraz więcej wskazuje, że dogonienie Wisły to nie koniec ambicji Kwietnia. Co prawda co jakiś czas pojawia się informacje, że krakowski biznesmen może wrócić do Wisły, ale wygląda na to, że czuje, iż więcej może zrobić w Wieczystej.

I liga. Wieczysta Kraków zapowiada walkę o awans do Ekstraklasy

Ludzie jeszcze nie opuścili stadionu przy Chałupnika po awansie do I ligi, a trener Przemysław Cecherz już zapowiadał, że ambicją klubu będzie awans do Ekstraklasy. I transfery wskazują, że nie było to czcze gadanie. Co prawda zatrudnianie zawodników pokroju Carlitosa zawsze obarczone jest ryzykiem wypalenia piłkarskiego, ale tym razem Wieczysta postawiła też na kilka ciekawych nazwisk, których ambicją powinna być gra o awans (Kamil Pestka, Karol Fila, Kamil Dankowski).

Przed barażami o I ligę Jarosław Królewski, prezes Wisły zapewniał, że jest całym sercem za Wieczystą. W dniu awansu był też na stadionie i gratulował Kwietniowi. Być może wtedy jeszcze nie wiedział, że Wieczysta od razu zapowie atak na Ekstraklasę i stanie się kolejnym groźnym konkurentem.

Kwietnia dodatkowo zmobilizowała kwestia stadionu - Wieczysta chciała grać na obiekcie Wisły, ale po mocnej wymienia zdań wylądowała blisko 100 km dalej, czyli w Sosnowcu. Tym samym właściciel Wieczystej po raz kolejny musiał przełknąć gorzką pigułkę, a czas pokazuje, że przegrywać nie lubi. I pewnie zrobi wszystko, by z tych utarczek na koniec wyjść zwycięsko.

