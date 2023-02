Mocna zapowiedź trenera Wisły! "To nie pycha ani arogancja"

Wisła Kraków zajmuje 10. miejsce w I lidze, do pozycji dającej awans traci 10 punktów, a do barażowej - cztery. Mimo to cel krakowian pozostaje ten sam. - Chcemy awansować. Zespół jest na pewno mocniejszy - uważa trener Radosław Sobolewski. Dziś jego piłkarze na inaugurację rundy rewanżowej podejmują Resovię. Transmisja spotkania w Polsacie Sport Extra i na Polsat Box Go.