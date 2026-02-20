Jeszcze kilka lat temu potyczka z takim ciężarem gatunkowym była nie do pomyślenia. Wisła była jedną z najpoważniejszych ekip w Ekstraklasie, a Wieczysta z innymi krakowskimi klubami rywalizowała w ligach regionalnych. Oba kluby zeszły się za sprawą Wojciecha Kwietnia.

Potentat farmaceutyczny najpierw mocno wspierał Wisłę, ale gdy chciał ją przejąć, jego oferta została odrzucona. W tej sytuacji zdecydował, że jeśli nie może mieć klubu z Reymonta, to chce zbudować drużynę na jego poziomie. I w sumie już teraz dopiął swego, bo jego Wieczysta w tabeli znajduje się tylko o jedną pozycję niżej niż 13-krotni mistrzowie Polski.

Wisła po latach niepowodzeń postawiła na stabilizację. Już drugi sezon pracuje Mariusz Jop i jest to strzał w "dziesiątkę" - drużyna w końcu wywiązuje się z roli faworyta i od początku wypracowuje przewagę nad konkurencją, która już teraz wynosi kilkanaście punktów. Z kolei w Wieczystej jest tak burzliwie jak w Wiśle za Bogusława Cupiała. Drużynę w tym sezonie prowadzi już czwarty szkoleniowiec, ale Kwiecień ma nadzieję, że ostatni, bo na razie Kazimierz Moskal radzi sobie bardzo dobrze.

Były zawodnik oraz trener Wisły wygrał trzy spotkania, jedno zremisował i sprawił, że Wieczysta wróciła na drugie miejsce, które daje bezpośredni awans do Ekstraklasy.

- Wieczysta to już nie jest ten sam zespół, który był pół roku temu. Zaszło bardzo wiele zmian. W historii I ligi chyba nigdy żadna drużyna nie zrobiła tak mocnych transferów. I to nie są przypadkowe ruchy, ale przemyślane. Wyciągnęli już wnioski z poprzednich okienek transferowych, gdzie często brali piłkarzy z dużymi nazwiskami, ale raczej takich, którzy nie są głodni i mają swoje lata. Ten sposób myślenia jednak zdecydowanie się tam zmienił - podkreśla Mariusz Jop, trener Wisły.

To właśnie po jesiennej potyczce z jego zespołem w Wieczystej doszli do wniosku, że czas na wielkie zmiany. Co prawda beniaminek zremisował wówczas 1:1, ale na tle piłkarzy Jopa prezentował się bardzo bojaźliwie. Chwilę później pracę stracił Przemysław Cecherz i zaczęło się niemal budowanie wszystkiego od nowa.

Wisła Kraków - Wieczysta. Komplet widzów na trybunach

Na razie efekty pracy Moskala są bardzo zadowalające, bo drużyna wiosną zdobyła sześć punktów (ze Zniczem Pruszków oraz Puszczą Niepołomice), a Wisła cztery (wygrana ze Śląskiem Wrocław oraz remis z Pogonią Grodzisk Mazowiecki).

Tymi meczami nie wysłaliśmy żadnego sygnału Wiśle. Po prostu chcieliśmy dobrze zacząć, ale skupiamy się tylko na sobie. Piątkowe spotkanie będzie inne, a kwestia wyniku jest otwarta. Na pewno wszyscy z ciekawością będą czekać na tę potyczkę – podkreśla trener Moskal.

Na hit I ligi od kilku dni nie ma już biletów, więc spotkanie obejrzy ponad 30 tys. widzów. W związku z tym klub prosi, by na stadionie zjawić się zdecydowanie wcześniej i w miarę możliwości korzystać z komunikacji miejskiej.

PJ

