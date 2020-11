W meczu 11. kolejki Fortuna I Ligi Widzew Łódź zremisował 1-1 z Miedzią Legnica. W równolegle rozgrywanym spotkaniu Radomiak wygrał ze Stomilem Olsztyn 1-0.

11. kolejka Polska - 1. liga

2020-11-06 17:40 | Stadion: Stadion im. Orła Białego Miedź Legnica Widzew Łódź 1 1 DO PRZERWY 0-0 N. Mijušković 90' F. Becht 83'

W piątek rozegrano dwa mecze 11. kolejki Fortuna I Ligi. W Legnicy niewiele się działo. Po bezbarwnej pierwszej połowie, na początku drugiej świetną sytuację miał Merveille Fundambu. Przegrał jednak pojedynek z bramkarzem.

Widzew się jednak nie poddawał. Atakował, ale długo nie potrafił stworzyć zagrożenia. W końcówce jednak gospodarze opadli z sił i łodzianie zdominowali wydarzenia na boisku.



W 83. minucie w końcu strzelili gola. Filip Becht popisał się ładnym strzałem z woleja i piłka po odbiciu od słupka wpadła do bramki. Chwilę później mogło Widzew mógł prowadzić 2-0, ale Dominik Kun trafił w słupek.



Ta niewykorzystana sytuacja zemściła się na łodzianach w doliczonym czasie gry. Do siatki trafił Nemanja Miljusković i wyrwał punkt dla Miedzi.



Sporo emocji było też w Olsztynie, gdzie Stomil mierzył się z Radomiakiem. Ostatecznie zwyciężyli goście, po golu Leandro w 59. minucie. Wcześniej jednak losy spotkania mogły się przechylić na korzyść rywali.



Już w szóstej minucie Wojciech Łuczak popisał się pięknym strzałem z rzutu wolnego. Trafił jednak w słupek.



Jednak gospodarzy też uratowało obramowanie bramki. W końcówce pierwszej połowy w słupek uderzył bowiem Miłosz Kozak.



Ostatecznie jednak Radomiak zwyciężył. Dzięki temu awansował na szóste miejsce, premiowane grą w barażach o awans do PKO Ekstraklasy.

