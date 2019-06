Zespół Miedzi Legnica po spadku z Ekstraklasy opuściło już 13 piłkarzy. Drużyna z Dolnego Śląska buduje zupełnie nową drużynę, której gwiazdą może stać się Marcin Robak.

Zdjęcie Marcin Robak /Maciej Witkowski /East News

Po spadku z Ekstraklasy Miedź przechodzi personalną rewolucję i z zespołem pożegnało się już 13 piłkarzy. W nowym sezonie w zespole trenera Dominika Nowaka nie zagrają m.in. Juan Camara, Joan Roman, Borja Fernandez oraz Omar Santana.

- Otrząsnęliśmy się już po spadku i zaczynamy budować zespół na nowy sezon. Zmian będzie dużo. Chcemy zbudować drużynę, która będzie miała swój styl i wróci na ścieżkę zwycięstw. To jest w tej chwili dla nas najważniejszy cel. Nie chcemy teraz obiecywać, że za rok na pewno awansujemy - powiedział trener Nowak.

Miedź pozbywa się piłkarzy, ale też sprowadza nowych. Jednym z filarów drużyny w pierwszej lidze ma być reprezentant Czarnogóry Nemanja Mijusković, który podpisał już dwuletni kontrakt. Legniczanie bliscy są pozyskania wicekróla strzelców Ekstraklasy Marcina Robaka, który odszedł ze Śląska Wrocław. Jeżeli nie wydarzy się nic nieoczekiwanego, napastnik na początku przyszłego tygodnia powinien podpisać kontrakt.

- Pewnie, że chciałbym mieć takiego zawodnika w swojej drużynie jak Marcin. To świetny napastnik i swoim doświadczeniem na pewno by nam bardzo pomógł. Na razie jednak Marcin nie jest naszym piłkarzem i nie mamy o czym rozmawiać - skomentował Nowak.

Właściciel klubu z Legnicy Andrzej Dadełło w rozmowie, która ukazała się na oficjalnej internetowej stronie Miedzi, zdradził, że budżet na nowy sezon będzie wynosił około 10 milionów złotych.

- Budujemy zespół, który zagra w rozgrywkach 1. ligi i ma walczyć o awans. Chcemy wrócić do Ekstraklasy. Spadek, który nam się przytrafił, to nieszczęście, tym bardziej że zabrakło tylko jednego punktu - to niemal granica błędu statystycznego - dodał.

Trener Nowak na razie nie chce mówić o deklaracjach i celach na nowy sezon.

- Będziemy mierzyć jak najwyżej, czyli wychodzi naturalnie, że chcemy wygrać pierwszą ligę i awansować. Nie chcę jednak w tej chwili składać deklaracji. To nie jest moment i czas na tego typu sprawy. Teraz najważniejsza jest budowa zespołu i jak najlepsze przygotowanie do nowego sezonu - podsumował szkoleniowiec.

Miedź nowy sezon rozpocznie meczem na własnym boisku z Odrą Opole 27 lub 28 lipca.