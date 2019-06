Rosyjskie kluby upodobały sobie tego lata Ekstraklasę. W piątek oficjalnie ogłoszono, że Rafał Augustyniak przenosi się z Miedzi Legnica do Uralu Jekaterynburg.

O możliwym transferze Augustyniaka za granicę media donosiły od kilku dni. W piątek 25-letni piłkarz podpisał trzyletni kontrakt z finalistą ostatniego Pucharu Rosji i dołączył do zgrupowania zespołu przed nowym sezonem.

Augustyniak ostatnie dwa sezony spędził w Miedzi Legnica. Awansował z nią do Ekstraklasy, a następnie spadł do I ligi. W ostatnich rozgrywkach rozegrał 22 spotkania w Ekstraklasie, strzelił w nich dwa gole. Trudno było przypuszczać, że po spadku będzie kontynuował karierę w I lidze. Jak informował kilka dni temu "Przegląd Sportowy", jego transfer kosztował Rosjan ok. pół miliona euro.



- Przenosiny z Ekstraklasy do ligi rosyjskiej to dla mnie krok naprzód - stwierdził Augustyniak, cytowany przez oficjalną stronę nowego klubu, który zajął 10. miejsce w ostatnim sezonie najwyższej rosyjskiej ligi.



Tego lata Rosjanie chętnie spoglądają w kierunku Ekstraklasy. Przed piłkarzem Miedzi na wschód wyjechał już Sebastian Szymański, który zamienił Legię Warszawa na Dinamo Moskwa, a także Konrad Michalak, który przeniósł się z Lechii Gdańsk do Achmata Grozny.



DG