Chorwat Josip Szoljić został nowym nabytkiem Miedzi Legnica, poinformował klub na stronie internetowej. Defensywnym pomocnikiem Stali Mielec interesowały się zespoły z PKO Ekstraklasy, w tym Wisła Kraków, ale wybrał ofertę innego pierwszoligowego zespołu. Związał się z Miedzią do czerwca 2022 roku.

Szoljić do Stali Mielec trafił wiosną 2018 roku i od tamtej pory rozegrał w mieleckiej drużynie 63 mecze, w których zdobył dziewięć bramek. W ostatnich tygodniach prasa spekulowała o zainteresowaniu klubów PKO BP Ekstraklasy tym zawodnikiem, jednak Chorwat po rozmowie z trenerem Dominikiem Nowakiem zdecydował się na przenosiny do Legnicy. Pomyślnie przeszedł testy medyczne i podpisał z Miedzią 2,5-letni kontrakt. Ponownie w Legnicy pojawi się 8 stycznia, gdy Miedź rozpocznie przygotowania do rundy wiosennej.

"To piłkarz o charakterystyce, jakiej szukaliśmy. Jest bardzo silny w defensywie, ma dobry przerzut i przegląd pola, a do tego świetne warunki fizyczne. Pomoże nam wyrównać proporcje między defensywą i ofensywą, co jesienią nie zawsze wyglądało tak, jak byśmy chcieli. Poza tym doskonale zna pierwszą ligę, co także jest atutem" - powiedział Dominik Nowak, cytowany przez internetową stronę klubu.

