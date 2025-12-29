Miażdżący wynik. W Wiśle Kraków podjęto kluczową decyzję

Zgromadzenie tradycyjnie odbywa się pod koniec roku, ale już wcześniej Królewski zdecydował się podsumować trzy pełne lata obrotowe, czyli po przejęciu klubu po spadku do I ligi.

- Największym sukcesem tego okresu jest fakt, że przez trzy lata konsekwentnie unikaliśmy zadłużania klubu na zewnątrz. Funkcjonowanie Wisły w I lidze było w ponad 90% finansowane przez akcjonariuszy, co w realiach polskiej piłki jest wciąż sytuacją wyjątkową - patrząc na patologiczne i nierynkowe mechanizmy wsparcia klubów z budżetów samorządowych i państwowych - napisał Królewski w mediach społecznościowych.

Równolegle obserwujemy wzrost przychodów niemal w każdym segmencie działalności, co potwierdza, że odbudowa klubu odbywa się nie tylko poprzez kontrolę kosztów, ale również poprzez systematyczny rozwój strony biznesowej

Królewski podkreśla, że Wisła w zestawieniu przychodów z podstawowej działalności jest na siódmym miejscu w Polsce, i to biorąc pod uwagę także kluby z Ekstraklasy.

Wisła Kraków. Prezes Jarosław Królewski otrzymał absolutorium

W poniedziałkowe przedpołudnie akcjonariusze TS Wisła Kraków S.A. głosowali nad 13 uchwałami. W zgromadzeniu prawo głosu miało 179 179 akcjonariuszy, którzy posiadają łącznie 728 409 akcji, a każda akcja to jeden głos.

Jednym z najważniejszych głosowań było zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za okres 1 lipca 2024 - 30 czerwca 2025 r. Za przyjęciem uchwały było 728 528 głosów, przeciw 11, a wstrzymało się 32.

Miażdżącą przewagą głosów przyjmowano także pozostałe uchwały, m.in. sprawozdanie finansowe spółki (za 728 537, przeciw 12, wstrzymało się 35). Zdecydowane poparcie ws. udzielenia absolutorium otrzymał również prezes Jarosław Królewski. Za oddano 265 853 głosów, przeciw 17, a wstrzymujących się było 30.

- Bardzo dziękuję za zaufanie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia - skomentował krótko prezes Wisły.

Absolutorium otrzymali także m.in. przewodniczący rady nadzorczej Eugeniusz Licznarowski oraz wiceprzewodniczący: Jakub Błaszczykowski, Adam Łanoszka, Oskar Niezabitowski i Krystian Woś.

Piotr Jawor

