Miniony rok dostarczył sympatykom Wieczystej Kraków nie lada wrażeń. Zaczęło się od historycznego awansu na zaplecze Ekstraklasy, który wywalczył po grze w barażach zatrudniony w trakcie sezonu Przemysław Cecherz. Debiut na drugim szczeblu rozgrywkowym Wieczysta miała przyzwoity, lecz nie pozwoliło to Cecherzowi na zachowanie posady.

W jego miejsce sprowadzono Gino Lettieriego, którego bardziej wprawieni obserwatorzy polskiego futbolu doskonale pamiętali z jego pracy w Koronie Kielce. Włoch pod Wawelem jednak długo nie zabawił - po zaledwie trzech meczach, w których Wieczysta zdobyła punkt i straciła aż dziewięć goli Lettieri został zwolniony.

Tymczasową opcją przez pewien czas pozostawał Rafał Jędrszczyk. Ostatecznie postawiono na sprawdzoną krakowską opcję w osobie Kazimierza Moskala. Po zakończeniu rundy jesiennej rozgrywający domowe mecze w Sosnowcu beniaminek zajmuje szóstą lokatę.

Wieczysta na rynku transferowym była bardzo aktywna już latem. Podobne zachowanie zimą nikogo już nie dziwi. Beniaminek Betclic 1. Ligi zdążył już ogłosić nazwiska czterech nowych zawodników.

Kolejny ruch transferowy Wieczystej może zaszokować wszystkich. Jak donosi Tomasz Włodarczyk z portalu "Meczyki.pl" pierwszoligowiec sięgnie po czołowego zawodnika Ekstraklasy Mikkela Maigaarda. Duńczyk od początku 2024 roku jest czołowym zawodnikiem Cracovii, a teraz może trafić do beniaminka z ogromnymi aspiracjami.

Wieczysta wykorzysta fakt, że kontrakt Maigaarda z Cracovią wygaśnie już w czerwcu. Teoretycznie beniaminek może poczekać i Duńczyk dołączyłby do nich od nowego sezonu. Jak twierdzi Włodarczyk, nic takiego nie będzie miało miejsca. Wieczysta ma zapłacić Cracovii około 300 tysięcy euro, by Maigaard dołączył do nich już teraz. Duńczyk ma podpisać z Wieczystą umowę obowiązującą przez najbliższe dwa i pół roku.

