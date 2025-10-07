Media: Wieczysta wybrała, oto nowy trener. Sensacyjne doniesienia o powrocie do Polski

Podczas swojej drugiej kadencji w Wieczystej Kraków (pierwsza przypadła na lata 2019 - 2021) trener Przemysław Cecherz zrobił naprawdę wiele dla ekipy z ul. Chałupnika - poczynając od tego, że - poprzez baraże - zaprowadził ją ostatecznie do Betclic 1 Ligi.

Na zapleczy PKO BP Ekstraklasy zespół z "Grodu Kraka" również radził sobie nie najgorzej - obecnie jest on na drugiej pozycji w tabeli zaraz za rywalami zza miedzy z Wisły. Mimo to Cecherz... stracił w ubiegłą niedzielę posadę tuż po tym, jak jego podopieczni ponieśli porażkę 0:2 w starciu z Odrą Opole.

Wieczysta we wtorkowy ranek wydała oświadczenie tonujące nastroje dotyczące wyboru nowego szkoleniowca, twierdząc, że proces ten jeszcze się nie zakończył. Niedługo potem jednak inną perspektywę przedstawił Bartosz Karcz, związany z "Gazetą Krakowską" i "Dziennikiem Polskim".

Wieczysta miała już wybrać trenera. Wielki powrót do Polski po latach

Wedle jego informacji ster w WK przejmie niebawem Gino Lettieri, który miał dogadać już niemal wszystkie szczegóły swojego kontraktu. Włoch ma otrzymać umowę do końca sezonu, a jeśli powiedzie mu się sztuka awansowania do Ekstraklasy, to będzie mógł skorzystać z opcji jej przedłużenia o kolejną kampanię.

Lettieri zna przy tym dobrze ekstraklasowe boiska - warto bowiem przypomnieć, że w latach 2017 - 2019 prowadził on Koronę Kielce. W swym bogatym CV ma ponadto też m.in. liczne niemieckie kluby, takie jak Augsburg, Darmstadt czy Duisburg. Ostatnio był zatrudniony w tajskim Uthai Thani.

Co ciekawe nie był on pierwotnie faworytem do objęcia stołka po Cecherzu - jak informuje Karcz, Wojciech Kwiecień, właściciel Wieczystej, chciał postawić na Dana Petrescu, ale ten był w stanie podjąć się zadania dopiero zimą. Przepadła też koncepcja zatrudnienia Kazimierza Moskala.

Wieczysta czeka na mecz z GKS-em. Rywale prezentowali ostatnio fatalną forme

Krakowska ekipa swój kolejny mecz w Betclic 1. Lidze rozegra 18 października, mierząc się wówczas z GKS-em Tychy. "Trójkolorowi" są ostatni w fatalnej formie - po raz ostatni wygraną odnotowali w drugiej połowie sierpnia, a od tego czasu zaliczyli pasmo porażek na wszystkich możliwych frontach. W teorii więc dla Wieczystej to doskonała szansa na powrót na zwycięską ścieżkę...

